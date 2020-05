Hele week verkeershinder aan Nijlense Steenweg Jurgen Geyselings

19 mei 2020

15u18 0 Herenthout Vanaf maandag 25 mei zal het verkeer dat aan het ‘Hooghuis’ aan de Nijlense Steenweg passeert hinder ondervinden van werken die uitgevoerd worden door Pidpa.

Pidpa voert vanaf volgende week maandag werken uit aan de Nijlense Steenweg in Herenthout ter hoogte van het ‘Hooghuis’ met huisnummer 107. Het deksel in de rijweg dat vervangen moet worden en de realisatie van een huisaansluiting in de rijbaan brengt grondwerken met zich mee. Deze zijn gepland vanaf 25 mei tot en met 1 juni.

Een deel van de rijbaan en het fietspad zal hierdoor niet beschikbaar zijn en het verkeer zal afwisselend mogen passeren met behulp van verkeerslichten. Na het herstel van de rijbaan en het fietspad, meer bepaald tijdens het uitdrogen van het betonvak is er opnieuw afwisselend verkeer maar dan zonder de verkeerslichten.