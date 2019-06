Handgemaakte spullen, heerlijk smullen en hippe beats: dat is BAR AMI in Herenthout Jurgen Geyselings

12 juni 2019

10u36 18 Herenthout De omgeving van de Sint-Gummaruskapel in Herenthout staat zondag in het teken van handgemaakte spulletjes, lekker eten en gezelligheid. Met een bijhorend terrasje en vette beats op de achtergrond is BAR AMI de place-to-be voor jong en oud.

BAR AMI is ontstaan uit het ‘We are your friends’-evenement, dat alleen om handgemaakte spulletjes draaide. Met de naamsverandering naar BAR AMI kwam ook de focus op gezellig samen eten en drinken. “Niet enkel het shoppen telt”, vertelt mede-organisator Liesbet De Preter. “We willen onze bezoekers ook laten genieten van een heerlijk terrasje met een lekker drankje, een origineel hapje en de juiste muziek erbij.”

De eerste twee edities van BAR AMI vonden plaats in de vroegere sportwinkel Sportiva in de Herenthoutse Molenstraat. Enkele jaren geleden werd ervoor gekozen om het marktje te verhuizen naar de Torekeschool, de prachtig gerenoveerde kapel in het centrum van Herenthout.

Naast de vaste standhouders met juweeltjes en kaartjes, die er al enkele jaren bij zijn, zijn er deze editie enkele leuke nieuwigheden te ontdekken. “Lars, onze tienjarige Herenthoutse boer zal aanwezig zijn met een standje vol zelfgekweekte groenten en fruit. Ook zijn zelfgemaakte confituur, granola en limonade zal Lars tegen een prijsje aanbieden aan de bezoekers”, weet Kirsten Crickard van BAR AMI.

“Ook zorgen we voor een standje met diervriendelijke schoonheidsproducten dit jaar. Tal van andere, unieke standhouders zoals een verkoper van tweedehands vinylplaten zijn van de partij. Met het aangekondigde zonnetje wordt BAR AMI zeker een aanrader!”

BAR AMI vindt nu zondag plaats in en rond de Sint-Gummaruskapel van Herenthout van 13 uur tot 18 uur. Voor de beats op de achtergrond zorgen, zoals de traditie het wil, Hypesquad en Freee.