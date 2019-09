Grootse stoet van jongeren door het dorpscentrum luidt het nieuwe Chirojaar in Jurgen Geyselings

22 september 2019

17u25 2 Herenthout Op zondag stond in Herenthout de start van het nieuwe chirojaar op het programma. Voor het derde jaar op rij werd het nieuwe jaar ingezet met een grootse optocht van leiders, leden en ouders van leden door het centrum van Herenthout.

Achter een zelf in elkaar geknutselde locomotief die op een hooiwagen achter een traktor het voortouw nam in de stoet, volgde een bont allegaartje aan chiromensen. Leiders, leden en ouders van leden trokken vanaf het Vredesplein de dorpsstraten door richting de terreinen van de Chiro aan de Bouwelsesteenweg. Al lachend, wandelend en dansend trok de meute zich iets na de middag op gang om een klein uurtje later aan de lokalen te arriveren. Op deze manier zette de Herenthoutse afdeling van de Chiro de start van het Chirojaar op een opvallende manier in.

Onder de leiders liep ook ene Steven Verschueren mee in de stoet. “Het jaarthema is Grenzeloos Chiro, daarom is de wagen waarmee we door het dorp trekken ingekleed als locomotief”, weet de chiroleider. “De ‘Chiro Herenthout Express’ is bedoeld om alle grenzen te kunnen overbruggen, omdat Chiro er voor iedereen is.”