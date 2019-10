Groep Bouwen vult ‘Gat in de Markt’ met nieuwbouwappartementen Pieter en Pauwel

“Eindelijk zijn we met de bouw kunnen starten” Jurgen Geyselings

30 oktober 2019

10u11 0 Herenthout Na lang wachten is men op de Herenthoutse Markt dan toch begonnnen met de start van de werken naast de kerk. Er zal een appartementengebouw, opgedeeld in drie stukken, verschijnen met link naar de Herenthoutse kerk. Het complex zal door het leven gaan als Pieter en Pauwel en volledig klaar zijn begin 2021.

Wie de laatste jaren met de auto, fiets of te voet door het Herenthoutse centrum passeerde kon er niet omheen. Naast de kerk gaapte er een groots gat in het dorpsbeeld. Sinds begin oktober is er dan toch enige vorm van bedrijvigheid aanwezig op het braakliggend stuk grond. Kranen en bulldozers zijn er begonnen met het uitgraven van de ondergrondse garage voor de appartementen van ‘Pieter en Pauwel’ die tegen de krokusvakantie van 2021 het zicht van Herenthout zullen veranderen. Zo wordt het spreekwoordelijke ‘Gat in de Markt’ stilaan opgevuld.

We spelen als het ware een thuismatch met ons project in Herenthout Kim Heungens

Het is Groep Bouwen uit Lier dat instaat voor de inplanting van de nieuwe woongelegenheden. Groep Bouwen is een familiale projectontwikkelaar die zich gevestigd heeft in Lier maar met zijn roots aan Herenthout verbonden blijft. “Zo is het superfijn om aan ons project op de Herenthoutse Markt te kunnen beginnen”, weet Kim Heungens van Groep Bouwen. “We spelen hiermee als het ware een thuismatch! In 2006 realiseerden we reeds Residentie Diamant op de Markt. Met Pieter en Pauwel aanpalend hieraan zullen we het beeld van het Herenthoutse centrum een leuke en nieuwe uitstraling geven. We omarmen als het ware de kerk met onze nieuwe woongelegenheden.”

Extra parkeergelegenheden

‘Pieter en Pauwel’, een appartementencomplex bestaande uit twintig woongelegenheden en één handelsruimte, wordt neergeplant op ruime afstand van het kerkgebouw. Zo wordt er een wandel- en fietsruimte van tien meter breed gecreëerd tussen de Herenthoutse Markt en het achter de kerk verstopte Park. “De Belfius bank, die vroeger naast de kerk zijn thuisbasis had, krijgt terug zijn vertrouwde plek in het dorp”, gaat Heungens verder. “Naast onze realisatie van de nieuwe gebouwen zorgen we er ook voor dat er achter de kerk een dertiental extra parkeergelegenheden komen voor de Herenthoutenaar.”

De eerste inwoners van Pieter en Pauwel kunnen hun intrek nemen in het voorjaar van 2021 Kim Heungens

Dan toch!

Dat het enige tijd geduurd heeft vooraleer de werken van start konden gaan was voor Kim Heungens een doorn in het oog. “We hebben al de moeite van de wereld gedaan om sneller van start te kunnen gaan”, weet hij. “Maar door een rompslomp aan administratieve handelingen heeft de start van de werken langer op zich laten wachten dan verwacht. Uiteindelijk zijn we er dan toch geraakt en zijn we het gemeentebestuur van Herenthout dankbaar voor de constructieve samenwerking. Als alles volgens plan verloopt, en daar rekenen we wel op, zouden de eerste inwoners in Pieter en Pauwel in het voorjaar van 2021 hun intrek kunnen nemen in hun appartement.”

Ondanks het feit dat de werken pas recent gestart zijn, noteerde Groep Bouwen door de centrale ligging op de Markt en in het groen van het park spontaan al verschillende kandidaten. Ondertussen zijn reeds zeven van de twintig woongelegenheden bij Pieter en Pauwel aan de man gebracht.