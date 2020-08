Grimeur Peer Stoet overleden op 89-jarige leeftijd Toon Verheijen

13 augustus 2020

22u19 0 Herenthout Peer Stoet is een kleurrijk figuur armer. Julien Renard is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was bijna veertig jaar lang de vaste grimeur van de carnavalsgroepen. Hij werd wel eens de ‘opper-schminker’ genoemd. Een laatste groet aan Julien kan gebracht worden in het Rouwcentrum, op maandag 17 augustus van 19 tot 19.30 uur.

Julien Renard was sinds begin jaren '70 betrokken bij de carnavalsstoet in Herenthout. Enkele jaren geleden werd hij nog gelauwerd voor zijn inzet.“Ik ben in 1973 in Herenthout komen wonen en een paar jaar later al werkte ik achter de schermen van de carnavalsstoet mee”, vertelde Julien toen nog. “Zelf meegaan in de stoet zegt me niets, maar dit vind ik plezant. Elk jaar probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo begin ik vanaf december voorbeelden uit te tekenen op papier, zoals de jongens en meisjes hier vandaag geschminkt worden.” Voor zijn jarenlange verdienste ontving enkele jaren gelen een gouden Peer, een biermand en tientallen kussen van de geschminkte dames.

