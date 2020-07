Gezamelijk abonnement op nieuwe informatiedatabank voor alle medewerkers en mandatarissen Jurgen Geyselings

01 juli 2020

19u26 0 Herenthout Het Herenthoutse gemeentebestuur besliste om een abonnement af te sluiten bij Extenso, de nieuwe digitale kennisdatabank voor lokale besturen. Omdat het aantal gebruikers hierbij onbeperkt is kunnen alle medewerkers en mandatarissen van het lokale bestuur aan alle informatie.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vernieuwde onlangs haar website. Eén van die nieuwigheden is de toevoeging van Extenso, de nieuwe, digitale kennisdatabank voor de lokale besturen. Het gemeentebestuur in Herenthout besliste onlangs om een abonnement af te sluiten op deze nieuwe informatiedatabank.

“In het verleden had het lokaal bestuur aparte abonnementen op de juridische databank Inforum, op de handboeken en naslagwerken van Politeia en op de overheidsdatabank van Pinakes”, laat het gemeentebestuur weten. “Voor ieder platform werd apart een abonnementskost betaald. Deze databanken worden nu allemaal gebundeld op het all-in informatieplatform Extenso.”

Onbeperkt

Met Extenso krijgt het lokaal bestuur één abonnement met toegang voor alle medewerkers en alle mandatarissen van het lokaal bestuur. De abonnementskost ligt ook lager dan de som van de abonnementskosten van de afzonderlijke databanken. Het grote voordeel van Extenso is dat het aantal gebruikers onbeperkt is en er dus geen gedoe is met gelijktijdige toegangen, en dat de informatie steeds up-to-date beschikbaar is voor alle medewerkers.