Gemeenteraad bijwonen kan weer, mits reservatie van je plaatsje Jurgen Geyselings

28 augustus 2020

17u18 1 Herenthout Op de eerstkomende gemeenteraad in Herenthout zal opnieuw publiek mogen aanwezig zijn. De aanwezigheden dienen wel op voorhand aangevraagd te worden.

De Herenthoutse gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komen op maandag 7 september opnieuw samen in de gemeentelijke feestzaal. De voorbije maanden was het voor het publiek niet mogelijk aanwezig te zijn, vanaf nu kan iedereen die dit wil opnieuw langskomen. Dit dient dan wel op voorhand via een formulier in het e-loket te gebeuren en ten laatste op 6 september.

Omdat social distancing nog steeds van kracht is, kunnen er maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten worden. De inschrijvingen zullen worden afgesloten wanneer het maximum aantal bezoekers voor de gemeenteraad bereikt is. De OCMW-raad start om 20 uur, de openbare vergadering van de gemeenteraad vindt plaats aansluitend op de openbare vergadering van de OCMW-raad. Openbare zittingen mogen bijgewoond worden, maar het aanwezige publiek mag niet mee in discussie gaan.