Gemeentebestuur laat subsidies scannen Jurgen Geyselings

05 mei 2020

10u25 0 Herenthout Het Herenthoutse gemeentebestuur laat een subsidiescan uitvoeren. “Omdat we waarschijnlijk hier en daar subsidiekansen laten liggen.”

De firma Trifinance Belgium nv zal de scan uitvoeren op basis van het meerjarenplan 2020-2025. “Net zoals andere lokale besturen laten we ongetwijfeld heel wat subsidiekansen liggen”, klinkt het in Herenthout. “De materie is immers complex en wijzigt vaak snel. De mogelijkheden zijn nochtans heel uitgebreid en zijn op zeer diverse domeinen en niveaus terug te vinden.”

De scan brengt de subsidiemogelijkheden van de huidige en toekomstige beleidsacties en projecten in kaart, analyseert ze en zet ze om naar een concreet plan van aanpak. Het lokaal bestuur krijgt hierdoor een goed overzicht van de specifieke subsidiekansen. In de subsidiescan zal de focus worden gelegd op Vlaamse, provinciale, private en Europese subsidies.