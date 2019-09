Gemeentebestuur Herenthout koopt nieuw pand voor verenigingen aan Jurgen Geyselings

18 september 2019

15u35 0 Herenthout De kogel is door de kerk in Herenthout, de aankoop van het gebouw aan Markt 21 werd officieel aangekondigd door het lokale bestuur. Met de aankoop van dit pand hoopt het gemeentebestuur een nieuwe huisvesting gevonden te hebben voor tal van Herenthoutse verenigingen. Eerder was het plan deze verenigingen onder te brengen op site Verheyen, maar door omstandigheden kwam dit plan in het gedrang.

Het gemeentebestuur van Herenthout kondigt de officiële aankoop van het pand aan Markt 21 aan. Het gebouw zal binnenkort onder handen genomen worden en ingericht worden voor de huisvesting van Herenthoutse verenigingen. Eerder werden er plannen gemaakt om de verenigingen te huisvesten op de site Verheyen in de Molenstraat, maar door de ingestelde beroepsprocedure tegen het dossier die nog enkele jaren kan duren, kwam dit plan op de helling te staan.

Er werd reeds een projectgroep samengesteld die de verbouwplannen aan Markt 21 concreet vorm zal geven. Het gelijkvloers zal opgedeeld worden in verschillende lokalen met aparte toegangen en eigen sanitair. “Door extra wanden en deuren te plaatsen in het gebouw kunnen we er verschillende lokalen voorzien voor de vereningingen. We zijn blij in de toekomst een onderkomen gevonden te hebben voor Atelier Matsijs, Jeugdatelier Matsijs, OKRA schilders en de koninklijke Fototclub Toreke”, weet burgemeester Stijn Raeymaekers. Aan de voorzijde van het gebouw wordt een dubbele deur voorzien om andersvaliden makkelijk toegang te geven tot het gebouw. Ook staan er extra ramen aan de zijkant en de installatie van een wifi-netwerk op het programma. Door de aankoop van het pand en de achterliggende parking kan in de toekomst, mits enkele aanpassingen bij de nooddeuren, de capaciteit bij evenementen in Zaal Lux opgetrokken worden. De zaal ligt pal naast de parking achteraan Markt 21. De komende weken plant het gemeentebestuur nog een infovergadering met de verenigingen over het project.