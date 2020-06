Gemeentebestuur biedt ondersteuning bij het inzamelen van landbouwfolie Jurgen Geyselings

23 juni 2020

12u36 0 Herenthout De gemeente Herenthout gaat in het najaar AVEVE en de landbouwers een handje toesteken bij het inzamelen van landbouwfolie. De landbouwers worden aangeschreven met alle info betreffende de inzameling en de technische dienst verleent bijstand tijdens de inzameldag.

Landbouwers gebruiken doorheen het jaar heel wat kilo’s landbouwfolie voor hun activiteiten. Denk maar aan kunstmest- en veevoederzakken, tunnelfolie voor serres, kuilfolie voor het conserveren van kuilvoer, zoals gras en andere voedergewassen. “Deze folies zijn behoorlijk belastend voor het milieu”, klinkt het bij het Herenthoutse gemeentebestuur. “Landbouwers zijn daarom wettelijk verplicht om gebruikte landbouwfolies apart aan te bieden bij ophaling of inzameling. Zo kunnen ze gerecycleerd worden tot nieuwe folies en kan er fors bespaard worden op grondstoffen. Het is een eenvoudige manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst en een gezonde leefomgeving.”

Vergoeding

In Herenthout heeft AVEVE de voorbije jaren een inzameling van landbouwfolie georganiseerd en ook dit jaar zal AVEVE instaan voor de inzameling in het najaar. De gemeente zal AVEVE hierbij ondersteunen door de landbouwers aan te schrijven met informatie over de inzameldag en de inzamelvoorwaarden. Daarnaast zal de gemeentelijke technische dienst tijdens de inzameldag bijstand verlenen door de landbouwfolie plat te drukken in de containers.

De inzameling via AVEVE is niet gratis. Er zal een vergoeding aangerekend worden aan de landbouwers. De afvoer van de landbouwfolie gebeurt door AVEVE, die bovendien de kosten dragen die hiermee gepaard gaan.