Gemeente Herenthout ontvangt zijn nieuwe inwoners met toeristische rondrit doorheen het dorp

03 juni 2019

Op zondag 2 juni 2019 ontving het lokaal bestuur uit Herenhout zijn nieuwe inwoners die het afgelopen jaar hun intrek namen in het Stoeterdorp. Iets voor het middaguur werden er om en bij de zestig nieuwelingen ontvangen in de gemeentelijke feestzaal die zich bevindt vlak naast het gemeentehuis aan de Bouwelse Steenweg. De aanwezigen konden tijdens een broodjeslunch kennismaken met het lokaal bestuur uit Herenthout en een praatje maken met de andere nieuwe inwoners die er aanwezig waren. Na het infomoment over de werking binnen de gemeente en de broodjeslunch nam iedereen plaats in een gezellig toeristisch treintje voor een rondrit langsheen verschillende bezienswaardigheden die het Stoetersdorp rijk is.