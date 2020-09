Geen verkiezing prins carnaval in Herenthout: “Er zijn nog te veel onzekerheden” Organisatie bekijkt samen met gemeente en groepen of zomereditie een optie is Toon Verheijen

17 september 2020

12u39 5 Herenthout In Aalst denken ze erover na om carnaval te laten doorgaan in juni op voorwaarde dat er een vaccin is tegen het coronavirus. Peer Stoet in Herenthout is daar ook al wel over aan het nadenken, maar beslist pas begin oktober wat ze gaan doen. Vast staat wel dat er géén prinsverkiezing komt. “Het is allemaal te onzeker”, zegt Gunter Nevelsteen van Peer Stoet.

In Aalst verhuizen ze het carnaval mogelijk naar de zomer. In Essen hebben ze eerder al besloten om uit te kijken naar alternatieven en géén stoet te organiseren in 2021. In het Stoetersdorp Herenthout hebben ze deze week alvast één belangrijke beslissing genomen: er komt géén verkiezing tot prins carnaval. “Die beslissing hebben we in overleg met iedereen genomen”, vertelt Gunther Nevelsteen, de voorzitter van Peer Stoet. “De e-mail naar alle deelnemende carnavalsgroepen is daarover vertrokken. We konden niet anders want iets organiseren is moeilijk en wie weet wanneer het wel terug echt mogelijk is.”

Kriebels

Over het definitief afgelasten van de carnavalsstoet in het voorjaar van 2021, wil Gunter Nevelsteen nog geen uitspraken doen. Al geeft hij eerlijk toe dat de kansen beginnen te slinken. “Het ziet er eerlijk gezegd niet goed uit”, zucht Gunter. “Het is traditie dat na de verkiezing van de prins het bij iedereen echt begint te kriebelen. Veel bij elkaar komen, vergaderen, het bouwen van de wagens vanaf december of januari. Dat zijn echter dingen die nu niet echt vanzelfsprekend zijn.”

Zomereditie?

Een verhuis naar een andere datum zoals in Aalst: ze hebben er in Herenthout ook al aan gedacht. “Juni zou een mogelijkheid zijn”, zegt Gunter. “Maar ideaal is die periode ook niet. Scholieren en studenten zitten dan volop in hun eindejaarsperiode. Dan kun je daar moeilijk een feestweekend gaan organiseren. Begin juli is het kermis en misschien zou het leuk zijn om dat samen te organiseren, maar ook dan weer heb je de voorbereidingsperiode die in de maanden april, mei en juni valt. We gaan er met z’n allen eens goed over moeten nadenken en ook bekijken wat voor de gemeente uiteraard mogelijk is. Begin oktober hakken we de knoop door.”