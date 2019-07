Gebied van twee en halve hectare erkend als privaat natuurreservaat in Herenthout Jurgen Geyselings

24 juli 2019

14u29 0 Herenthout Aan de Bergen in Herenthout is een gebied met een oppervlakte van net geen twee en een halve hectare erkend als privaat natuurreservaat. In november van 2014 diende Natuurpunt daarvoor een aanvraag in bij de Vlaamse regering. Het lokaal bestuur van Herenthout gaf hiervoor in maart 2015 een positief advies.

Een erkend natuurreservaat wordt door de Vlaamse Regering erkend voor 27 jaar. Er is een beheerplan opgesteld met doelstellingen in het ‘visiegebied’ en met maatregelen voor het beheer en de inrichting. Het beheerplan is goedgekeurd en ligt ter inzage bij de Centrale Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos.