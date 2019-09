Gamba’s voor Gambia onder een stralend zonnetje Jurgen Geyselings

09u27 2 Herenthout Op zaterdag werd er op het terras van café Bar-Baar naar hartelust gesmuld van overheerlijke Gamba’s à la Plancha of spaghetti, ‘s avonds werd er gedanst op de beats van verschillende dj’s. Onder een stralend najaarszonnetje organiseerden Kristof van Lommel en Kelly van Asten, bezielers van Make Gambia Smile, samen met vrienden een Make Gambia Smile Day in het Herenthoutse café.

Make Gambia Smile is een liefdadigheidsorganisatie die enkele jaren geleden uit de grond gestampt werd door het koppel Kristof van Lommel en Kelly van Asten uit Heultje bij Westerlo. Met hun organisatie zamelen ze kledij in die in containers verscheept wordt richting het Afrikaanse land Gambia. Ondertussen werd de inzamelactie voor dit jaar reeds stopgezet. “Door het succes van de actie kunnen we vanaf heden geen dozen meer aanvaarden. We hebben drie containers vol en zullen ons de komende weken concentreren op de evenementen om de logistieke kosten te kunnen dragen”, klonk het enkele dagen geleden.

Eén van die evenementen stond dit weekend op het programma. In Café Bar-Baar te Herenthout stond op zaterdag alles in het teken van lekker eten, drinken en dansen ten voordele van Make Gambia Smile. Vele mensen zakten af om er op een heerlijke najaarszomerdag te genieten van Gamba’s à la Plancha of spaghetti. Na het sluiten van de keuken was het de beurt aan de dj’s om het avondfeest in het etablissement op gang te knallen. Er werd naar hartelust gefeest tot in de vroege uurtjes.