Frietjes tot aan de voordeur: Seppe en Ann gaan stapje verder na succesvolle takeaway Jurgen Geyselings

16 mei 2020

15u29 76 Herenthout Frituur Seppe en Ann uit Herenthout bieden al enkele weken frietjes aan via takeaway. Vanaf woensdag zullen ze de frietjes zelfs tot bij de klant aan de deur brengen.

Frietjes bestellen vanuit je luie zetel en ze dan aan de voordeur geleverd krijgen? Binnenkort kan het in Herenthout! Frituur Seppe en Ann, gelegen aan de Botermarkt, brengt vanaf woensdag 20 mei def rietjes tot bij de klant thuis, als eerste in het dorp.

“Sinds een viertal weken zijn we in zee gegaan met frietjesonline.be”, weet friturist Seppe. “Een succesformule zo bleek al snel. Daarom dat we nu ook gaan leveren.”

Foodboxen

De eerste weken zal het aftasten worden voor uitbaters Seppe van Laer en Ann Bekers. “Daarom starten we onze thuisleverservice in het begin enkel tussen 17 uur en 20 uur”, klinkt het . “Onze zoon Robin zal met de bestellingen rondrijden in de straten van Herenthout en tot op het industrieterrein. Het eten wordt vervoerd in foodboxen waardoor de temperatuur op peil blijft. Aangezien de betalingen online zullen gebeuren is van onderling contact bijna geen sprake, een grote troef in deze coronatijden.”

Parkeerprobleem

Ook via 0471 66 44 19 zullen de frietjes besteld kunnen worden. Om hierbij de betaling uit te voeren zal er nog een systeem uitgewerkt worden. “Het was een frituuruitbater in Oostende die me overhaalde”, gaat Seppe verder. “Hij heeft zijn hele frituur omgedoopt tot een onlinefrituur omdat het zo’n succesverhaal bleek te zijn. We zijn Oostende niet, maar met het parkeerprobleem in het centrum, zie ik hier toch een toekomst in. Voor twee euro staan de frietjes bij de klant aan de deur, voor bestellingen van meer dan twintig euro is de levering zelfs volledig gratis!”