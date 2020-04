Familie verzamelt aan rusthuis om eeuweling Jos te vieren: “Dat grootse feest komt nog” Jurgen Geyselings

15 april 2020

14u07 0 Herenthout Feest woensdag in woonzorgcentrum Boeyendaalhof in Herenthout. Bewoner Jos Clijmans zag exact honderd jaar geleden het levenslicht. Zijn familieleden verzamelden buiten aan Boeyendaalhof om samen met hem - vanop veilige afstand - te vieren. “Dat grootse feest komt nog”, glundert Jos.

Net als koning Filip kwam Jos Clijmans op 15 april ter wereld. Koning Filip zestig jaar geleden, Jos doet daar nog eens vlotjes veertig jaar bij. Wegens het coronavirus mochten de familieleden van Jos hem niet komen begroeten in het rusthuis. Wel kregen ze de gelegenheid om aan het raam van de cafetaria en met het bijhorende lentezonnetje het glas te heffen op het feestvarken.

Eeuwfeest

In normale omstandigheden stond er een groots ‘eeuwfeest’ voor Jos op het programma tijdens het paasweekend. Er stonden onder andere een optocht met legervoertuigen, een receptie en een mis op het programma. woensdag was het net dat ietsje minder groots. Maar de lachende gezichten waren er wel. Jos is dan ook erg graag gezien. En dat groots feest? Dat staat in de toekomst zeker nog op het programma.

Als we op stap gaan, staat opa steeds op de eerste rij. Voor hem een kriek van Lindemans! Kleinzoon Tom Clijmans

“Het grote geheim van opa om deze gezegende leeftijd te bereiken? Hij geniet van het leven waar en wanneer het kan”, zegt kleinzoon Tom Clijmans. “Opa gaf me vroeger een belangrijke wijsheid mee. Hij maakte me toen duidelijk dat een dag bestaat uit 24 uur: acht om te werken, acht om te slapen en acht voor jezelf. Bescheidenheid, verantwoordelijkheid, optimisme en vooral dankbaarheid, dat zijn tot vandaag eigenschappen die de rode draad door zijn leven vormen. Maar als er op uitstap gegaan wordt of over ‘ergens iets gaan drinken’ gesproken wordt staat hij steevast op de eerste rij. Voor opa een kriek van Lindemans dan.”

Wapenstilstand

Jos werd geboren in Oud-Turnhout en huwde met Josepha, kreeg twee zonen, drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Jos Clijmans was in de twintig tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte deel uit van het verzet, maakte honderden mijnen aan de kust onschadelijk en zag jammer genoeg ook kameraden voor zijn neus sneuvelen. Als eerbetoon aan al die gesneuvelden heeft Jos als oud-strijder nog nooit een 11 novemberviering overgeslagen. In Rijkevorsel, waar hij ereburger werd, in Beerse en in Gierle was hij de voorbije decennia een graag geziene gast tijdens Wapenstilstand. In het verleden werd Jos ook in Londen uitgenodigd om tijdens het defilé voor Queen Elisabeth aan te treden. “Het bijhorende bezoek aan Buckingham Palace zal hem steeds bijblijven”, volgens kleinzoon Tom.

Niet kunnen wandelen en bewegen valt opa waarschijnlijk zwaarder dan dat hij zal toegeven Kleinzoon Tom Clijmans

Plichtsbewust en verantwoordelijk als Jos is, wacht hij af tot de coronamaatregelen iets versoepeld worden. “De beperking van zijn vrijheid en niet kunnen gaan wandelen en bewegen valt opa naar alle waarschijnlijkheid zwaarder dan dat hij zomaar zal toegeven”, gaat Tom verder.

Autostop

Dat ‘bewegen’ doet Jos al zijn hele leven. “Zo reed hij tot drie jaar geleden nog heen en weer met de fiets naar Heist-op-den-Berg. Opa besefte dat het verkeer te druk werd en toerde daarna volop rond het rusthuis met zijn tweewieler.”

Ook met de bus gaat Jos vaak op pad met de nodige bijhorende anekdotes. “Hij kwam zo eens op een keertje op een foute bestemming terecht met de bus en trok vlotjes zijn plan. Opa deed simpelweg autostop en twee jonge meisjes brachten hem netjes thuis. Tegen deze jonge dames kwam hij met de woorden ‘ge moet gene schrik hebben, ik heb geen slechte bedoelingen en zal niks verkeerd doen hoor’ op de proppen. Nadien hoopte hij beide dames nog te kunnen bedanken, maar nooit hebben we beide dames teruggevonden”, lacht een fiere kleinzoon.