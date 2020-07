Failliete Vishandel Arijs viert start van het mosselseizoen met overname Jurgen Geyselings

09 juli 2020

12u27 4 Herenthout Met Agora Culinair werd er al snel een overnemer gevonden voor de recent failliet verklaarde vishandel Arijs op het industrieterrein gelegen op de grens tussen Herenthout en Herentals.

Met de start van het mosselseizoen voor de deur kwam er witte rook uit de schoorsteen bij de gebouwen van Vishandel Arijs aan de Atealaan te Herenthout. Amper een dikke week nadat de eigenaars de boeken zelf neerlegden, werd er een overnemer gevonden. Woensdag gaven de curatoren groen licht betreffende een overname. Het is Mario Vleugels van Agora Culinair uit Herentals die samen met Levenstond Seafood uit het Limburgse Riemst en Transportfirma ‘s Jegers de vishandel overneemt.

De welbekende visgroothandel was de afgelopen dertig jaar uitgegroeid tot een begrip in de regio rond Herenthout en Herentals en ging een week geleden failliet door toedoen van de coronacrisis. Vishandel Arijs zal voortaan door het leven gaan als De Vis Factory Arijs. Een deel van het personeel, waaronder vorige zaakvoerder Walter Arijs zelf, wordt mee overgenomen. Over een het exacte aantal werknemers dat aan de slag kan blijven bij De Vis Factory Arijs is nog niets duidelijk.

Bij De Vis Factory Arijs kunnen zowel particulieren als horecazaken terecht voor de aankoop van allerlei soorten vis en dergelijke. Nu vrijdag, bij de start van het mosselseizoen openen de deuren van de vishandel terug voor de klanten.