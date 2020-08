Extra terrasruimte en woonerf in het dorpscentrum met maand verlengd tot eind september Jurgen Geyselings

28 augustus 2020

16u45 0 Herenthout Het dorpscentrum van Herenthout zal ook in september nog door het leven gaan als woonerf met talrijke uitgebreide terrassen van horecazaken.

In navolging van enkele andere Kempense gemeenten zoals Herentals en Geel zullen ook de uitgebreide terrassen in het centrum van Herenthout langer mogen blijven staan dan eerst voorzien. In het begin van de zomer werd het Herenthoutse dorpscentrum omgevormd tot één groot woonerf met terrassen van de plaatselijke horeca die extra ruimte kregen om zo niet aan capaciteit in te boeten door de afstandsregels die corona met zich meebrengt. Normaalgezien zou deze regeling van kracht zijn tot eind augustus, maar de horeca krijgt dus een maandje extra de tijd om hun groots terras op te stellen.

Omdat dit een succesformule bleek, zal het dorpscentrum ook bijna de ganse maand september dezelfde regels betreffende verkeer en terrassen krijgen. Tot zondag 27 september kan men in het stoetersdorp nog genieten van het mooie zomerweer op de uitgebreide terrassen van de horeca. Aan de automobilisten wordt nog steeds gevraagd om de regels van het woonerf te respecteren en de snelheid aan te passen naar maximum twintig kilometer per uur.