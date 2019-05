Expo over Herenthoutse topsporters in ’t Lindehofke Jurgen Geyselings

24 mei 2019

12u00 0

Sport

Herenthout Sportfanaat en trotse Herenthoutenaar? Dan moet je dit weekend in 't Lindehofke zijn, want daar strijkt ‘Erfgoedkampioenen-Kampioenenerfgoed’ neer, een rondreizende expo over Kempense topsporters. Ook de Herenthoutse kampioenen, zoals bokser Stan Reypens, komen aan bod.

Wie Herenthout zegt, denkt vanzelfsprekend aan de carnavalstoet of aan Clamotte Rock. Maar het dorp is zoveel meer. Herenthout telt een rijke sportgeschiedenis, met tal van kampioenen en sportvedetten. Wie kent er niet veldrijdster Ellen Van Loy of tennislegende Johan Van Herck? Of in een verder verleden Stan Reypens, bokskampioen die Herenthout op de sportkaart zette in België in de vorige eeuw. Deze grootheden krijgen samen met tal van andere sportlui uit het stoetersdorp alle aandacht op de interactieve tentoonstelling van Kempens Karakter vol beelden en originele objecten.

Naast de Herenthoutse sporters komen ook de allergrootste sporters uit de Kempen aan bod in het rondtrekkende gedeelte van de tentoonstelling. Onder andere biljartlegende Raymond Ceulemans, veldritkampioene Sanne Cant, wielerfenomeen Rik Van Looy, worstelkampioen Alphonse Steurs, basketbalgenie Roel Moors, golfsensatie Thomas Pieters en Rode Duivel Jan Ceulemans worden in de schijnwerpers gezet.

De tentoonstelling is op zaterdag 25 mei open van 14 tot 18 uur en zondag 26 mei kan je na het stemmen in sportcentrum ‘t Kapelleke een kijkje komen nemen van 8 tot 18 uur.