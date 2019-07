Ex-schepen Tine Witvrouwen (GBL) wordt directrice van kleuterschool De Luchtballon Jurgen Geyselings

13 juli 2019

11u14 2 Herenthout Kleuterschool De Luchtballon in Herenthout gaat op 1 september van start met een nieuwe directrice. Herenthouts dorpspolitica Tine Witvrouwen (GBL) neemt er de fakkel over van Arlette Van Eynde.

Arlette was zeventien jaar directrice van de kleuterschool in de Zusterstraat. Voorheen was ze ongeveer even lang actief als kleuterjuf in dezelfde school. Arlette gaat nu op pensioen.

Tine Witvrouwen neemt bij de start van het nieuwe schooljaar de fakkel over in De Luchtballon. “Tot vorig schooljaar gaf ik les aan het College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver”, weet de nieuwbakken directrice. “ Ik gaf er Nederlands en Engels in de eerste graad. Met mijn 31 jaar ben ik nog jong om als directrice aan de slag te gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaringen in school en in het politieke Herenthoutse landschap me sowieso voldoende zullen helpen bij het uitvoeren van mijn nieuwe functie op de kleuterschool.”

Sinds begin dit jaar zetelde Tine Witvrouwen als oppositielid van Gemeentebelangen(GBL) Herenthout in de Herenthoutse gemeenteraad. Samen met GBL verloor ze de lokale verkiezingsstrijd vorig jaar. Voorheen vervulde Tine Witvrouwen zes jaar lang de rol van schepen van Jeugd, Ruimtelijke Ordening, Toerisme en Ontwikkelingssamenwerking.

Als directrice van de kleuterschool zegt Tine Witvrouwen de Herenthoutse politiek vaarwel. “Het was een supertoffe, leerrijke periode die persoonlijk heel verrijkend was”, verduidelijkt Witvrouwen. “De opgedane inzichten en ervaringen zullen me sowieso helpen in de toekomst.” Naar alle waarschijnlijkheid zal Tine Witvrouwen in de gemeenteraad opgevolgd worden door partijgenoot Wim Van Looy.