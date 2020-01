Ex-schepen Michel Van Hoof en kameraad Robert Van Beek tappen voortaan pintjes in Café Ter Voncke Jurgen Geyselings

02 januari 2020

16u34 3 Herenthout Voor het eerst openen ex-schepen Michel Van Hoof (47) en goede kameraad Robert Van Beek (29) de deuren van café Ter Voncke, en wel nu vrijdagochtend om 10 uur. Beide heren hebben een stevige brok ervaring in het Herenthoutse horecawereldje. Leuk: de ouders van Michel hadden ooit het Parochiehuis, een oudere naam van Café Ter Voncke, onder hun hoede.

In het Herenthoutse centrum waait er een nieuwe wind in het café vooraan bij GOC Ter Voncke. Robert Van Beek en kameraad Michel Van Hoof zijn er druk in de weer om tegen vrijdagochtend 10 uur het café volledig in orde te krijgen. “Het zijn al hectische dagen geweest, maar ik ben ondertussen zeker dat alles in orde komt”, weet Michel. “Momenteel maken we dat we onze klanten in een kraaknet café kunnen ontvangen. Alles krijgt een poetsbeurt.” Michel is ook ex-schepen in Herenthout en gaf afgelopen zomer zijn schepenambt door, omdat het niet zijn ‘dada’ was. Café-uitbater zijn, heeft voor Michel weinig geheimen. Tussen 1997 en 2003 baatte hij het populaire jeugdcafé De Pindop aan de Nijlensesteenweg uit.

Michel werd geboren in 1972, en laat dat nu net het jaar zijn waarin zijn ouders het populaire Parochiehuis, een oudere naam van Café Ter Voncke, onder hun hoede hadden. “Ik kan misschien wel zeggen dat ik bij wijze van spreken in Ter Voncke geboren ben.”

We willen van Ter Voncke een zaak maken zoals ze sinds jaar en dag bekend is. Voor jong en oud en met een breed interessegebied Michel Van Hoof

Met horeca-ervaring kan ook collega-cafébaas Robert uitpakken. Robert is in het stoetersdorp ook in het verenigingsleven een actieve kerel. Onder andere de Herenthoutse Chiro, het cafévoetbal en de wielertoeristen kregen op één of andere manier met hem te maken. “Ik werk sinds mijn zestiende in het Herenthoutse caféwereldje”, vertelt Robert. “Ik startte in het Molenhuis in de Molenstraat, maar ook in andere kroegen zoals onder andere De Kroon op de Markt konden de klanten me vinden als garçon of achter de toog. Voor mij is het uitbaten van een eigen café een kinderdroom die werkelijkheid wordt.”

50 soorten bier

“We willen van Ter Voncke een zaak maken zoals ze sinds jaar en dag bekend is. Voor jong en oud en met een breed interessegebied”, verduidelijkt Michel. “Iedereen kan over de vloer komen, zoals het in een echt Parochiehuis hoort te zijn.” Met enkele biljarts, de achterliggende feestzaal, een hoekje waar sport op tv te zien zal zijn en bijna vijftig soorten bier in de ijskasten lijkt het duidelijk dat iedereen bij Michel en Robert zijn ding zal vinden.

Andere toog na carnaval

Op maandag 2 maart, de dag na de tweede optocht van de Herenthoutse carnavalsstoet, zal het café zijn deuren sluiten tot vrijdag 13 maart. “Na de stoet ondergaat het café een facelift”, vertellen de uitbaters. “Dan breken we de toog uit die er al meer dan twintig jaar hetzelfde uitziet. Van de hoektoog maken we dan een recht exemplaar. Met nieuw meubilair, andere verlichting en een likje verf kunnen we dan uiteindelijk op 13 maart de klanten ontvangen in een volledig gerenoveerd café Ter Voncke.”