Ex-burgemeester Patrick Heremans (GBL) zegt gemeenteraad in Herenthout vaarwel

08 januari 2020

20u43 1 Herenthout Begin deze week kondigde voormalig burgemeester en GBL-kopstuk Patrick Heremans het einde aan als gemeenteraadslid in zijn woonplaats Herenthout. Heremans was in zijn carriere vele jaren voorzitter van het OCMW, schepen van cultuur en onderwijs om ten slotte van april 2017 tot eind 2018 de burgemeestersjerp te dragen in het stoetersdorp.

“Mijn stopzetting kadert in de ‘oefening van de toekomst’ die GBL (Gemeentebelangen) de komende maanden gemaakt heeft”, weet GBL-kopstuk Patrick Heremans. “Ik heb zelf aan de partij in het voorjaar van vorig jaar aangegeven dat ik vanaf het najaar plaats wou maken voor de jongeren, maar door het stoppen van Tine Witvrouwen in de gemeenteraad is dat verschoven naar begin 2020.” De plaats van Heremans in de gemeenteraad zal ingenomen worden door Maarten Aerts, die op zijn beurt in het comité sociale dienst zal vervangen worden door Anja Van Looy. “Gert Van Dyck neemt van mij de rol van GBL-voorzitter en de rol van fractieleider in de gemeenteraad over.”

1988

Patrick Heremans stond voor de allereerste keer op de verkiezingslijst in 1988 maar raakte niet verkozen. “Ik ben destijds in de gemeenteraad gekomen ter vervanging van de vader van Roger Gabriëls”, weet hij. “Nadien heb ik als raadslid in OCMW-raad en gemeenteraad gezeteld om vervolgens, ongeveer 16 jaar geleden, OCMW-voorzitter te worden. Dat ben ik 9 jaar geweest. In 2012 werd ik schepen van cultuur en onderwijs om in april 2017 de rol van burgemeester op te nemen ter vervanging van Roger Gabriëls.” Heremans was burgemeester in Herenthout tot december 2018.

Ik werk terug voltijds bij kOsh en zal daar de komende jaren mijn handen vol hebben. Patrick Heremans

“Ik wil Herenthout bedanken voor alle kansen die ik gekregen heb en die ik ook met volle overtuiging heb genomen”, besluit de ex-burgemeester. “Sinds 2019 ben ik terug voltijds gaan werken als Coördinerend directeur bij secundair onderwijs kOsh en zal daar de komende jaren met de modernisering van het secundair onderwijs die zich uitrolt meer dan mijn handen vol hebben. Tegelijk zal ik de komende maanden nieuwe uitdagingen aangaan waar ik me ook weer ten volle kan in smijten.”

Merci Patrick

“Uiteraard zijn we Patrick heel dankbaar”, weet zijn opvolger Gert Van Dyck. “Patrick is sinds 1988 actief binnen GBL en is echt een icoon in de Herenthoutse politiek. Meer dan 20 jaar is hij voorzitter geweest van onze partij en onder zijn bewind haalde GBL haar grootste successen. We zijn ook heel blij dat hij achter de schermen actief blijft zodat de jonge GBL-ploeg nog steeds kan beroep doen op zijn ruime ervaring. Dikke merci Patrick!”

