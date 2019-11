Eindejaarsconference van Peter Hens en Stefan Laenen verkoopt op amper twee dagen tijd zeshonderd tickets

“We lachen met onszelf, met Huirtuit en met u” Jurgen Geyselings

13 november 2019

Stand up comedian Peter Hens en ‘manusje-van-alles’ Stefan Laenen kwamen begin deze week met hun nieuwste plannen om de Herenthoutenaar uit zijn zetel te krijgen. Op Facebook plaatste het Herenthouts duo op 11 november voor de eerste keer de affiche van hun voorstelling in de Sint-Gummarus Kapel met bijhorende uitleg: “Twee komieken gaan waar geen komiek ooit ging! Geen moppen over het koningshuis, maar de allereerste comedyshow over Herenthout. We lachen met onszelf, met Huirtuit en met u.”

Volzet

De formule bleek aan te slaan als een bom in het stoetersdorp, amper één uur na de aankondiging van hun eerste voorstelling kon het duo de sticker ‘Volzet’ op hun affiche kleven. Hondertwintig mensen reserveerden hun stoeltje om erbij te zijn. Het sein voor Peter en Stefan om voor meer te gaan in de vorm van een extra voorstelling. Die ene extra voorstelling werden er uiteindelijk vier, zodat op 13 november, amper achtenveertig uur na de aankondiging van de eerste show inmiddels vijf avonden met Herenthouts entertainment uitverkocht zijn.

Misschien dat je die avonden toch maar beter gaat joggen in plaats van langs te komen Michel... Stefan Laenen

“Dit betekent dat er maar liefst zeshonderd dorpsgenoten langskomen op onze eindejaarconference”, weet Stefan Laenen. “Als het is om mekaar uit te lachen, dan zijn ze daar de Herenthoutenaren!” Niemand zal gespaard worden tijdens de voorstelling van beide heren. Op de affiche staat trouwens te lezen ‘Klinkt het niet, dan botst het’, iets waar ex-schepen Michel van Hoof voor gewaarschuwd werd door Stefan Laenen. “Michel, misschien dat je die avond toch maar beter gaat joggen ofzo”, stond al snel te lezen op Facebook. De vijf uitverkochte shows gaan allen door tussen 11 en 18 december in de Sint-Gummarus Kapel te Herenthout.