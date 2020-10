EHBO-cursus van het Rode Kruis start op 27 oktober Jurgen Geyselings

06 oktober 2020

16u56 1 Herenthout Op dinsdag 27 oktober herstart het Rode Kruis in Herenthout de combinatiecursus ‘Eerste Hulp + Helper’ van begin maart 2020. Tijdens de lessen leert men onder meer hoe men iemand moet reanimeren en hoe een AED-toestel correct gebruikt wordt.

“Eerste Hulp, iedereen vindt dat iedereen het moet kunnen, maar in de praktijk weten mensen vaak niet wat te doen of reageren ze in paniek wanneer ze geconfronteerd worden met een slachtoffer”, vertelt Rode Kruiswoordvoerder Marc Lauwen. “Schaaf-, snij- of brandwonden, verstuikingen, beroerte, epilepsie, bewusteloosheid, hartstilstand en nog zoveel meer. Wat doe je eraan? Meer en meer verschijnen ook AED-toestellen op openbare plaatsen. AED staat voor automatische externe defibrillator. Wat doet zo’n toestel? Hoe werkt het en hoe bedien je het?”

Test op parate kennis

In twaalf lessen leer je reanimeren en een AED-toestel gebruiken. Cursisten leren symptomen herkennen en basisregels om eerste hulp toe te passen. Via levensechte simulaties kan men de aangeleerde technieken ook in de praktijk oefenen. Geïnteresseerden die graag weten hoe het gesteld is met hun eerstehulpkennis van vandaag kunnen hun parate kennis online testen via www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/doe-de-test.

Beperkt aantal

De cursus is bestemd voor iedereen die dit jaar minstens 16 jaar is. Het volgen van de opleiding is volledig gratis, voor het cursuspakket betaalt men 25 euro. Per week zijn er twee lessen van telkens drie uur met tussenin een pauze van een tiental minuten. De lessen zullen plaatsvinden in het Herenthoutse Rode Kruislokaal aan de Bouwelse Steenweg 16 met een slotproef die doorgaat op 3 december. Om iedere deelnemer voldoende te kunnen laten oefenen is het aantal cursisten beperkt. “Wacht dus niet te lang om te informeren en om eventueel in te schrijven”, klinkt het.