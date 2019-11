Eddy Heylen van café Lux tapt al 20 jaar frisse pinten:

“Zoals den Eddy zijn er geen twee” Jurgen Geyselings

16 november 2019

12u35 90 Herenthout Op de markt van Herenthout vind je één van de strafste cafébazen van de Kempen. Eddy Heylen baat al twintig jaar het dorpscafé Lux uit. In 1999 zette hij de tapkraan voor de eerste keer open. Perfecte pinten tappen doet hij nog steeds, maar dan wel in een nieuw interieur.

Het jubileum van cafébaas Eddy Heylen werd gevierd met een groot feest in de bekende zaal achter het café. De veertien verenigingen die er hun thuisbasis hebben, werden allemaal uitgenodigd. Onder andere de boksclub, de Herenthoutse narren, een supportersclub van de Rode Duivels, wielertoeristen, toneelvereniging Imitato en de plaatselijke fanfare zakken wekelijks af naar de Lux.

Er liggen ondertussen al meer vaste stamgasten op het kerkhof, dan dat ik hier krukken heb staan aan de toog Eddy Heylen

“En die stamgasten, dat zijn er een pak”, vertelt Eddy. “Velen van hen, met wie ik uren gelachen en gezwanst heb in die twintig jaar, vonden op het kerkhof ondertussen hun laatste rustplaats.” Vele stamgasten waren in het dorp beter bekend onder hun bijnaam. “Onder andere ‘de Flep’, ‘de Plekker’ en ‘Willy van de rosse’ hingen hier geregeld aan de toog.”

Familie Cambré

Eddy nam in 1999 het café over van Danny Geeraerts, van de in Herenthout bekende familie Cambré. “Sinds de opening van het café, toch zo’n eeuw geleden, werd het café uitgebaat door iemand van de familie Cambré”, aldus Eddy. “Ik was de eerste ‘vreemde’ die hier cafébaas werd. Ondertussen werd in die twintig jaar drie keer het interieur vernieuwd, de laatste keer een viertal jaar geleden. In zo'n veertien dagen werd het hele café toen verbouwd. Met de hulp van vrienden en stamgasten kwam dat allemaal in orde.”

In de achterliggende zaal Lux vonden in het verleden zowel concerten als fuiven plaats. Na een pauze van vele jaren heeft Eddy samen met de concertorganisatoren van MinC de zaal nieuw leven ingeblazen. “Een tiental jaar geleden besloot ik om geen fuiven meer toe te laten in de zaal, de concerten waren toen al langer gestopt”, verduidelijkt de cafébaas. “Er werd toen meer gevochten dan gefeest op die fuiven. Ik moest zelfs extra security inhuren maar ook dat was niet genoeg. Nu ben ik blij dat er weer concerten plaatsvinden. Dat trekt een ouder publiek, dat vaak iets rustiger is.”

Den Eddy? Dat is een beest achter zijn toog Kris van de Sande en Rudi Bierinckx

Beest achter toog

De klanten dragen Eddy op handen. “Twintig jaar café doen, da’s niet niks. Zoals den Eddy vind je er geen twee”, zeggen Rudi Bierinckx en Kris van de Sande. Beide heren zakken wekelijks af naar café Lux voor een gezellige babbel, een pintje of een kaartspel onder kameraden. “Je mag hier ‘s morgens om tien uur binnenwandelen of ‘s nachts als laatste de zaak verlaten, telkens zal hij hier achter zijn toog staan. Zelden of nooit laat hij zijn café achter. Hij is verdorie een beest achter zijn toog!”