Drukke verkeersader in Herenthout gaat eind juli voor vier weken dicht Jurgen Geyselings

03 juli 2019

16u32 0 Herenthout De Langstraat, een drukke verkeersweg die het verkeer uit het Herenthoutse centrum weghaalt is aan een aantal dringende herstellingswerken toe. Verzakkingen in het wegdek rondom rijwegdeksels dienen herstelt te worden en een inspectieput dient vervangen te worden.

“Het is noodzakelijk om tijdens de werken de Langstraat volledig af te sluiten”, meldt het gemeentebestuur. “Ter hoogte van het kruispunt met Doornboompad zal de rijweg volledig onderbroken worden omwille van de plaatsing van een nieuwe inspectieput onder het wegdek.” De Langstraat ligt op de gemeentelijke route voor doorgaand en zwaar verkeer. Omwille van deze werken zal dit verkeer gedurende de werken uitzonderlijk door het Herenthoutse centrum toegestaan zijn.

Het gemeentebestuur kiest ervoor om de werken aan het rioleringsnetwerk en het wegdek op een gelijktijdig tijdstip plaats te laten vinden. “Zo hopen we de periode van hinder zo kort mogelijk te houden”, klinkt het. “Bedoeling is dat de werken beëindigd zijn voor de start van de braderij. Wij beseffen dat de werkzaamheden voor heel wat hinder kunnen zorgen maar hopen ze met de genoemde afspraken en planningen tot een minimum te kunnen beperken.”

De werken in de Langstraat vangen aan op maandag 29 juli en de rijbaan zal terug opengaan op vrijdag 23 augustus. Tijdens deze werken blijft het containerpark in de Pauwelstraat bereikbaar via korte omweg langs de Binnenstraat en de Pauwelstraat. In de Langstraat zelf mag het plaatselijk verkeer wel door gedurende de werken.