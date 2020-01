Dr.Lektroluv komt naar Clamotte Rock Jurgen Geyselings

24 januari 2020

10u01 2 Herenthout Het Herenthoutse muziekfestival Clamotte Rock heeft vrijdag een nieuwe headliner aan deaffiche toegevoegd. Dr. Lektroluv zal er dansweide ‘Le Jardin’ een fantastische nacht bezorgen.

Op dj-stage ‘Le Jardin’ van Clamotte Rock zal ‘The Man with the Green Mask’ zijn strafste beats laten weerklinken op zaterdag 23 mei. Dr. Lektroluv is al jarenlang een levende legende in de electro en electroclash en speelde al op Rock Werchter, Pukkelpop en Dour.

Voorverkoop

Met Wolfmother, Dr.Lektroluv, Rhea, The Darkraver en Hypesquad is nog maar een klein deeltje van de line-up van het festival op 22 en 23 mei bekend. “Toch kopen jullie al massaal tickets”, zegt de organisatie. “De zaterdag- en de combitickets zijn ondertussen bijna voor de helft uitverkocht. Wil je er zeker bij zijn? Wacht niet te lang en koop je tickets via www.clamotterock.be.”