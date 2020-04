DJ-duo bezorgt bewoners van Huis Driane drie muzikale namiddagen met hun discobar Jurgen Geyselings

15 april 2020

16u33 1 Herenthout Drie namiddagen lang bezorgen DJ De Lange en DJ Lempi de bewoners van Huis Driane in Herenthout wat muzikale afleiding tijdens hun corona-dagen. Vanop hun terras of aan het raam genieten de bewoners met volle teugen van de muziek die weerklinkt.



Dirk Van Den Broeck, zoon van Louis Van Den Broeck die woonachtig is in Huis Driane in Herenthout, is de bezieler van het muzikale vertier voor de bewoners, zijn kameraad Yvan Lembrechts, beter bekend in het Stoetersdorp als DJ Lempi sprong gezwind mee op de kar. “De inwoners van Huis Driane zitten op hun stekje zonder dat er ook maar iemand langs komt dezer dagen”, weet Dirk van den Broeck alias DJ De Lange. “Daarom kwam ik met het idee om voor een beetje amusement te zorgen met mijn discobar gedurende drie namiddagen. In het verleden speelde ik hier al op het karnavalsfeest net zoals mijn dj-collega Lempi.”

Het dj-duo speelt drie namiddagen op drie verschillende plekken rondom Huis Driane, zo heeft iedereen het voorrecht om beide heren aan het werk te zien. Gisteren konden de bewoners van de voorkant van Huis Driane genieten van wat muziek. Vandaag waren de bewoners aan de binnentuin aan de beurt en morgen zullen beide heren het beste van zichzelf geven aan de zijkant van Huis Driane. De mensen genieten ten volle aan hun raam of op hun eigen terras van de muziek die gespeeld wordt. Al dansend en lachend kijken ze naar het dj-duo dat buiten het beste van zichzelf geeft beneden.