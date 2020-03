DJ Adriaan Van den Hoof sluit na Bart Peeters eerste Clamotte Rock-dag af achter de draaitafels Jurgen Geyselings

04 maart 2020

10u10 0 Herenthout De affiche van Clamotte Rock wordt aangevuld met maar liefst vier nieuwe namen. The Chalkheads, Sven Hammond, Allez Allez en manusje-van-alles DJ Adriaan Van den Hoof maken de vrijdagavond compleet. Eerder werd Bart Peeters bekendgemaakt als hoofdact op vrijdag.

Vandaag maakte de organisatie de volledige line-up bekend van vrijdagavond op Clamotte Rock 2020. Nadat ze al uitpakten met klepper van formaat Bart Peeters werd nu bekendgemaakt dat DJ Adriaan Van den Hoof de avond zal afsluiten met een dj-set. Hij zal er alles aan doen om de muziekliefhebbers die nog niet uitgedanst zijn na het optreden van Bart Peeters nog een laatste keer aan het swingen te krijgen op vrijdag.

Vrijdag compleet

Verder werden Allez Allez, Sven Hammond en The Chalkheads toegevoegd. Deze laatsten, een verzameling van Kempense poprockers zullen het festival openen. De Nederlandse band Sven Hammond brengt Rock, soul, blues en verveelt nooit, ze zijn al twaalf jaar een begrip in het live-circuit. Allez Allez was een succesvolle Belgische band begin jaren tachtig en keerde enkele jaren geleden terug op het podium.

Op nieuwe namen voor zaterdag is het wachten tot volgende week. Dan zal de zaterdagaffiche waar onder meer al Wolfmother, Warhola, Dr Lektroluv, RHEA, The Darkraver en nog andere namen staan aangevuld worden. Tickets worden schaars, maar zijn nog steeds te verkrijgen via www.clamotterock.be.