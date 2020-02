Dit jaar verschijnen er nog op vier invalswegen traject-controles: ‘Tegen bouwverlof al twee volop operatief!’

Jurgen Geyselings

13 februari 2020

16u00 0 Herenthout Dit jaar nog zullen er op vier invalswegen van Herenthout trajectcontroles verschijnen. De geplande slimme camera’s komen langsheen de drukke straten die Itegem, Nijlen, Bouwel en Wiekevorst met het stoetersdorp verbinden.

Verkeersveiligheid wordt ook in Herenthout hoog in het vaandel gedragen, het opdrijven van snelheidscontroles is daar een onderdeel van. Zo werd recent bekendgemaakt dat er in het stoetersdorp op vier plaatsen trajectcontroles zullen verschijnen. “Ik acht het mogelijk dat de trajectcontroles aan de Itegemse Steenweg en de Nijlense Steenweg nog voor het bouwverlof operationeel zullen zijn”, weet Schepen van Verkeer en Mobiliteit Maurice Helsen (CD&V). “De geplande camera’s aan de Wiekevorstse Steenweg en Bouwelse Steenweg zullen verder op dit jaar hun plaats krijgen langsheen de invalswegen.”

Behoeftestudie

De locaties waar de camera’s in het straatbeeld zullen verschijnen werden geselecteerd op basis van ongevallen en snelheidsdata uit de behoeftestudie die de verkeersdienst van politie Neteland opmaakte voor de politiezone. De Itegemse Steenweg is op het grondgebied van Heist-op-den-Berg al reeds voorzien van de installatie. Hier zal het traject eenvoudig verdergezet worden. Nu het einde van de werken aan de Herenthoutse weg stilaan in zicht komt is gemeente Nijlen vragende partij om samen een traject in te voeren langsheen de baan die de beide dorpen verbindt. Momenteel is aan de Wiekevorstse Steenweg een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur van kracht als proefopstelling. Ook hier zullen verderop dit jaar camera’s verschijnen en tot slot komt er langsheen de Bouwelse Steenweg dezelfde vorm van snelheidscontrole.

Tonnagebeperking

De plaatsingen ervan zijn gebudgetteerd en opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De kosten voor de installaties zullen verdeeld worden tussen de verschillende gemeentes en politiezones. “Tot slot zijn de camera’s ook nuttig en misschien wel noodzakelijk voor het afdwingen van onze tonnagebeperking in het centrum”, besluit Helsen.