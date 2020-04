Dit jaar geen koers in Herenthout

‘Volgend jaar staan we er terug!’ Jurgen Geyselings

08 april 2020

14u10 1 Herenthout Geen enkele wielerwedstrijd zal de komende maanden in Herenthout plaatsvinden. De Herenthoutse Wieler- en Supportersclub, die in staat voor de organisatie ervan liet weten dat door de huidige situatie alle wedstrijden geannuleerd worden.

Ieder jaar weer staan er tijdens het wielerseizoen tal van wedstrijden geprogrammeerd in de Herenthoutse straten. Door de corona-crisis heeft organisator van deze wedstrijden, de Herenthoutse Wieler- en Supportersclub besloten om alle wedstrijden in het stoetersdorp te annuleren. Het gaat om wedstrijden in allerlei reeksen in het wielrennen die in normale omstandigheden plaatsvonden op 25 april, 31 mei, 4 juli, 8 juli en 29 augustus.

Trouwe sponsors

“Met pijn in het hart, heeft het bestuur van de Herenthoutse WSC besloten om in 2020 geen wegwedstrijden te organiseren”, klinkt het bij de organisatie. “We waren klaar om er een mooi seizoen van te maken. Dankzij onze trouwe sponsors, die we steeds zeer dankbaar zijn, was het budget rond. Zij werden over deze beslissing al per brief verwittigd.” De veldrittten die op het einde van de maand oktober op de agenda staan zullen normaalgezien wel doorgaan.

Verlengstuk UCI

Deze beslissing van de Herenthoutse koersorganisatoren gebeurde in navolging van de schorsing van alle wielerwedstrijden door Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen. Zij besloten om de eerste helft van het seizoen reeds uit te stellen als verlengstuk van een gelijkaardige beslissing door de UCI. “De eerste helft van het seizoen, tot en met 1 juni van dit jaar, werd reeds geannuleerd vanuit Cycling Vlaanderen”, gaat het verder. “Door de huidige beperkende maatregelen, zijn wij echter niet in staat om onze wedstrijden van 4 en 8 juli naar behoren voor te bereiden. Vandaar onze beslissing. We zullen er volgend seizoen zeker en vast terug staan!”

