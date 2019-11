Dieven breken in bij KLJ en richten ravage aan op dag van spaghettifeest Toon Verheijen en Jurgen Geyselings

03 november 2019

13u15 0

Inbrekers hebben de grote spaghettidag van de KLJ in Herenthout vergald. Toen de eerste leiders zondagmorgen aan het lokaal kwamen merkten ze meteen op dat er was ingebroken. “De daders sloegen een tuit in en geraakten zo binnen. Ze hebben zowat alle lokalen doorzocht en trokken overal laden en kasten open en maakten een hoop rommel. En dat inderdaad net op de dag van ons spaghettifeest. We hopen dat er getuigen zijn die iets gezien hebben. De feiten moeten gebeurd zijn tussen zaterdagavond 18.30 uur en zondagmorgen 8.45 uur.”