Dierenopvangcentrum VOC Neteland organiseert zondag online opendeurdag Jurgen Geyselings

03 september 2020

13u30 1 Herenthout Door de coronamaatregelen is VOC Neteland in Herenthout verplicht om komende zondag een online opendeurdag te organiseren. Via Facebook zullen de kijkers kunnen genieten van vrijlatingen en enkele vrijwilligers zullen de nodige uitleg verschaffen over het reilen en zeilen binnen VOC Neteland.

Daar waar er andere jaren honderden nieuwsgierigen afzakken richting VOC Neteland aan de Langstraat in Herenthout voor de jaarlijkse opendeurdag, zal dit evenement dit jaar niet kunnen doorgaan. “Door de coronamaatregelen zal onze jaarlijkse opendeurdag spijtig genoeg niet kunnen doorgaan”, vertelt met bij het opvancentrum voor dieren. “Om de nieuwsgierigen toch weer een kijkje achter de schermen te kunnen geven, nodigen we iedereen uit om op zondag 6 september onze live uitzendigen te volgen via Facebook.”

Zoals ieder jaar zullen er tal van vrijlatingen van dieren plaatsvinden gedurende de opendeurdag. Vaste medewerker Ignace voorziet de online kijkers ook van een bijhorend woordje uitleg. “Daarnaast komen nog enkele van onze vrijwilligers aan het woord over het reilen en zeilen als vrijwilliger bij VOC Neteland”, gaat het verder. “We tonen aan de kijkers ook onze infrastructuur, de verzorgingsruimtes, de vliegkooien en zoveel meer.”

Inkomstenverlies

Omdat er zondag geen bezoekers ter plaatse kunnen langskomen, loopt VOC Neteland tal van inkomsten mis. Mensen kunnen die dag niet terecht op het grote terras of kunnen zich geen vogelhuisje of iets ander aanschaffen in de plaatselijke winkel. En laat nu net die centen een belangrijke factor zijn in het bestaan van VOC Neteland. “Een vrije gift is dus zeer welkom”, laat men weten. “Dit kan nog steeds op ons rekeningnummer BE66 9794 3630 0143.”