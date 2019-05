Deze zomer extra dag kermis in Herenthout Jurgen Geyselings

28 mei 2019

12u12 4 Herenthout Op vraag van de foorkamers organiseert de gemeente Herenthout een zogezegde ‘nakermis’ dit jaar. De jaarlijkse zomerkermis op en rond de markt van het Stoetersdorp begint traditioneel op de zondag na 29 juni en duurt tot en met de donderdag nadien.

Vroeger had de jaarlijkse kermis in Herenthout een ‘nakermis’, maar wegens het dalende aantal foorkramers, dat langer dan één week halt hield op de Herenthoutse Markt werd in 2011 besloten om die tweede kermiszondag af te schaffen. Het gemeentebestuur voorzag wel een achterpoortje: als zeventig procent van de standhouders bevestigt op een tweede kermiszondag aanwezig te zullen zijn, kan er beslist worden een ‘nakermis’ te houden in Herenthout.

Dit jaar zal de Herenthoutse kermis dus niet alleen van zondag 30 juni tot donderdag 4 juli open zijn. Ook op zondag 7 juli kan heel het dorp genieten van een extra zondagje kermissen.