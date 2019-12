Dertig procent meer dieren verzorgd dan vorig jaar

‘De teller bij VOC Neteland staat met Kerst op 4220' Jurgen Geyselings

25 december 2019

10u40 0 Herenthout Vogelopvancentrum (VOC) Neteland in Herenthout verbrak dit jaar alle records. Met nog één week voor de boeg in 2019 werden er dit jaar al 4 220 gekwetste of verwaarloosde dieren verzorgd. Bijna duizend meer dan vorig jaar!

2019 zal voor VOC Neteland in Herenthout de geschiedenis ingaan als het eerste jaar waarin de kaap van vierduizend patiënten werd overschreden. Vorig jaar ontving het vogelopvangcentrum 3300 verwaarloosde of gewonde dieren. Met de teller die momenteel op 4220 staat is de toestroom aan dieren met ongeveer 1/3de toegenomen. De opvang en de verzorging van de dieren brengt bergen werk met zich mee. Naast drie vaste medewerkers die er aan de slag zijn kan men bij VOC Neteland rekenen op een hondertal vrijwilligers die in verschillende shiften langskomen in de Langstraat.

Egels koploper

“Ondertussen is VOC Neteland een vijftal jaar hier in de Langstraat gehuisvest”, weet vast medewerkster Celeste Dillen. “Wat ooit begon als een kleinschalig project bij Mieke De Wit in haar tuin en garage in Herenthout is uitgegroeid tot een gekend opvangcentrum voor uiteenlopende diersoorten. Dit jaar zijn er enorm veel egels de revue gepasseerd bij ons, in het voorjaar de mannetjes die schade oplopen bij de machtstrijd onderling tijdens de zoektocht naar een paringspartner. In juli vooral de kleintjes en in het najaar zagen we een toestroom van jonge, onvolgroeide egels. In totaal ging het om net geen zeshonderd egels die binnengebracht werden. Egels zijn dan ook koploper in ons VOC wat betreft aantallen, op de voet gevolgd door de duiven.” Naast de egels en de duiven werden er allerlei vogelsoorten, gekwetste reeën, uilen, verschillende roofvogels en eekhoorns binnengebracht in 2019.

flink kostenplaatje

“Zonder onze medewerkers en talrijke vrijwilligers zou dit allemaal niet mogelijk zijn”, weet Celeste. “Op sommige dagen is het hier echt een drukte van jewelste. Iedere medewerker heeft hier zijn taak en weet die perfect uit te voeren. Al dat werk en de verzorging brengt vanzelfsprekend een flink kostenplaatje met zich mee. Dankzij de lidgelden van 2400 leden, allerhande sponsoring, talrijke giften en de organisatie van evenementen zoals onze opendeurdag en spaghettidag krijgen we toch een mooi bedrag bij elkaar gespaard voor onze werking.”

Projecten 2020

VOC Neteland is sinds zijn verhuis naar de Langstaat steeds uitgebreid. In 2020 hebben ze nog enkele mooie, kostbare projecten voor ogen. “We hopen een grote kooi te kunnen plaatsen voor watervogels. In die kooi bevindt zich dan ook een zwemvijver dewelke we zullen voorzien van een filtersysteem om het water deftig proper te houden”, verduidelijkt Celeste. “Ook ons Eekhoornverblijf is aan uitbreiding toe, direct ook ons tweede project dat we hopen af te werken in het komende jaar.”