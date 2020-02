Derde vestiging van Bandido Barbershop opent in Herenthout Jurgen Geyselings

03 februari 2020

18u54 0 Herenthout In de Molenstraat in Herenthout heeft maandag Bandido Barbershop zijn eerste klanten ontvangen. Na Heist-op-den-Berg en Putte is dit het derde filiaal van Bandido Barbershop dat eigenaar Haval Kurdo uitbaat.

In het centrum van Herenthout bij Bandido Barbershop kunnen mannen voortaan terecht om hun weelderige baardgroei te laten ‘finetunen’. In een dikke maand tijd bouwde Haval Kurdo, Belg met een verleden in Syrisch-Koerdistan de benedenverdieping van het gebouw waar lange tijd De Voorzorg zijn stek had, om tot een echte barbershop.

Haval Kurdo is met Barbershop Bandido niet aan zijn proefstuk toe. “Ongeveer twee en half jaar geleden openden we in Heist-op-den-Berg, waar ik woon, onze eerste barbershop en sinds een jaartje draait ook die in Putte op volle toeren”, vertelt hij.

Baarden en kapsels

Drie grote spiegels met bijhorende barbierstoelen staan te wachten op de klanten. Bij Bandido Barbershop kunnen zowel mannen, vrouwen als kinderen terecht voor een nieuwe snit. Dat barbershops vooral een mannenaangelegenheid zijn, is geen geheim. Vandaar dat enkel korte kapsels bij dames onder handen zullen worden genomen. Voor de heren staat een hele behandeling te wachten. Een strak kapsel, een fris geschoren baard, een lange baard in model brengen of een deugddoende hoofdmassage? Het staat allemaal op de prijslijst bij Bandido Barbershop.

Barbershop Bandido bevindt zich in de Molenstraat te Herenthout en is alle dagen open van 9 uur ‘s ochtends tot 19 uur ‘s avonds. Langskomen kan zonder afspraak.