Derde keer goede keer? Concert van De Mens in Zaal Lux is uitgesteld tot de Kerstvakantie Jurgen Geyselings

25 april 2020

10u39 6 Herenthout De concertorganisatoren van MinC die sinds vorig jaar instaan voor de optredens in Zaal Lux te Herenthout laten zich niet klein krijgen door de coronacrisis. Reeds voor de tweede maal op een dikke maand tijd werden ze verplicht de concertdatum van De Mens te verplaatsen.

In eerste instantie zouden Frank Vander linden en zijn muziekcompagnons van De Mens het beste van zichzelf geven op het Herenthoutse podium op 20 maart. De tickets waren allemaal de deur uit en een avondje vol meezingers stond op de Lux-gangers te wachten. Helaas, een dikke week voor het concert zagen de organisatoren hun plannen gedwarsboomd worden door het allesbepalende coronavirus. Met 9 mei werd er al snel een nieuwe datum voor het optreden gevonden, te snel zo bleek de voorbije dagen. Ook dit concert diende door de verlengde maatregelen geannuleerd te worden. Met zaterdag 19 december hopen de organisatoren een definitieve datum geprikt te hebben voor het concert waar zo naar uitgekeken wordt.

Concertleven ligt stil

“Ook dit zat er aan te komen”, laten de organisatoren van MinC weten aan hun volgers op sociale media. “Gisteren werd op de veiligheidsraad duidelijk dat het concertleven nog niet terug op gang kan worden getrokken. Daarom wordt het optreden van De Mens opnieuw verzet en ditmaal naar zaterdag 19 december. Gekochte tickets blijven geldig en online ticket kopers zijn ondertussen gecontacteerd.”

Véél in te halen!

Het wordt dus alvast een leuke start van de kerstvakantie aan het einde van dit jaar met de “ROCK’N’ROLL ROND KERSTMIS 2020 - DE CLUBTOER” van De Mens in Zaal Lux. “De Mens doet er alles aan om dit kromme jaar toch nog krachtig, vrolijk en doorvoeld af te sluiten,” staat er te lezen. “Met energieke rockshows zoals iedereen die van hen kent en met dubbel zoveel inzet en goesting als voordien. Omdat we nu éénmaal allemaal veel in te halen hebben!” Wilt u nog kans maken op eventueel vrijgekomen tickets, schrijf u dan zeker in op de wachtlijst via www.luxherenthout.be/tickets

Andere concerten

Over een nieuwe datum voor het uitgestelde concert van Absynthe Minded, die normaalgezien op 18 april op het podium stonden wordt nog volop onderhandeld. De komende weken zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Ondertussen wordt er door de organisatoren van MinC achter de schermen volop werk gemaakt van nieuwe namen die in het najaar het podium van Zaal Lux zullen betreden. Als corona geen roet in het eten gooit tenminste!