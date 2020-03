Deel van de oude stoelen GOC Ter Voncke krijgen een tweede leven in het Zware Bieren Café van Clamotte Rock Jurgen Geyselings

06 maart 2020

08u56 0 Herenthout De oude stoelen in GOC Ter Voncke werden recent vervangen door nieuwe exemplaren. Om de oude stoelen niet zomaar op de afvalberg te gooien kregen verenigingen de kans om zich kandidaat te stellen om de stoelen een tweede leven te geven. Vijf verenigingen gingen uiteindelijk in op de vraag van het gemeentebestuur.

Wie in het verleden wel eens een bezoekje bracht aan GOC (Gemeentelijk Ontmoetingscentrum) Ter Voncke herkent ze zonder twijfel, de honderden stoelen die er al jaren gebruikt werden om iedereen een zitplaats te geven in de zaal. Sinds kort zijn deze oude stoelen vervangen door nieuwe exemplaren. “Een aantal van de oude stoelen had zijn beste tijd gehad”, laat het gemeentebestuur weten. “Maar het is zonde om de stoelen die nog wel in goede staat zijn, zomaar weg te gooien.”

Die oude stoelen gaan dus niet naar het containerpark, maar worden verdeeld onder de Herenthoutse verenigingen. Het gemeentebestuur lanceerde een oproep onder de verenigingen om te informeren of er interesse was om de stoelen een tweede leven te geven. Een vijftal verenigingen reageerden op de oproep.

Zware Bieren Café

Onder meer de organisatie van het Herenthoutse muziekfestival Clamotte Rock zag wel een tweede leven voor een aantal van de oude stoelen weggelegd. “We zullen de stoelen gebruiken in onze grootste nieuwigheid die we in 2020 op ons festival mogen voorstellen: Het Zware Bieren Café”, weet voorzitter van het festival Sander Ooms. De andere verenigingen die de stoelen in ontvangst mogen nemen zijn VOC Neteland, Jeugdatelier Matsijs en Basisschool ‘t Klavertje.