De SpeelBabbel krijgt steun van het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding Jurgen Geyselings

17 juni 2019

14u39 0 Herenthout Het Huis van het Kind in Herenthout organiseert wekelijks SpeelBabbels en ontvangt daarvoor steun van het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding. Het IKEA fonds ondersteunt de ontwikkeling van kinderen en probeert ervoor te zorgen dat de kinderen in het leven goed van start kunnen gaan. Speelbabbels zijn speelpunten voor alle kinderen van 0 tot 3 jaar samen hun mama, papa, grootouders of babysit. Het is geen kinderopvang, de ouders of grootouders blijven dus bij hun kind. De kindjes kunnen in een speelpunt wennen aan andere kinderen, een andere omgeving, andere volwassenen. Zo zal de stap naar de kleuterschool minder groot zijn.

Vanaf een zeer jeugdige leeftijd naar een onthaalplek gaan (crèche, kinderopvang, speelruimte…) is een belangrijke hefboom voor het socialisatieproces van kinderen. Het draagt bij tot de ontwikkeling van cognitieve en socio-emotionele vaardigheden van kinderen, en bereidt hen op een natuurlijke manier voor op de kleuterschool. Jammer genoeg gaan maar weinig kinderen uit kwetsbare gezinnen naar deze instellingen.

Huis van het Kind Herenthout speelt in op deze vaststelling door tijdens de zomermaanden wekelijks SpeelBabbels te organiseren in wijkhuis ’t Lindehofke aan de Bergense Steenweg. Zo kan het aanbod van de reguliere SpeelBabbels, die georganiseerd worden in de lokalen van Huis van het Kind tijdens het schooljaar, verder gezet worden tijdens de zomermaanden. Door het organiseren van de SpeelBabbels in het wijkhuis worden op een laagdrempelige manier kansen gecreërd voor jonge en kwetsbare gezinnen tot ontmoeting en kennismaking met buurtbewoners. De SpeelBabbels zijn tevens een manier om de activiteiten en diensten van Huis van het Kind te leren kennen.

Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding werd in 2013 opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds wil de armoede helpen te bestrijden door opvoedingskansen te bieden, meer bepaald door kinderen van nul tot drie jaar die in een situatie van armoede leven voor te bereiden op de school. “We zijn ervan overtuigd dat elk kind recht heeft op een goede start in het leven. Via het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding zetten we ons in om kinderen uit kwetsbare milieus te helpen zich goed te ontwikkelen. IKEA blijft jaar na jaar zijn betrokkenheid vergroten door deze mooie lokale initiatieven te ondersteunen”, zegt Caroline Gastaud, Sustainability Manager bij IKEA België.