De Grootste Wielerkwis lokt Tom Boonen en Nick Nuyens naar Herenthout Opbrengst gaat naar Rode Neuzen Dag en Move to Improve Jurgen Geyselings

26 november 2019

10u59 14 Herenthout In Herenthout brengen de wielervrienden Et Alors alles in gereedheid om vrijdagavond meer dan 300 kwissers en een kleine 100 vips te ontvangen op hun Grootste Wielerkwis. In aanwezigheid van Tom Boonen, Nick Nuyens, Kevin De Weert en VTM-sportjournalist Merijn Casteleyn hopen de organisatoren een mooie som te verzamelen voor Rode Neuzen Dag en Move To Improve.

In de kleine wasplaats van een rijwoning vergaderen de wielervrienden van Et Alors over hun wielerkwis in GOC Ter Voncke in Herenthout. De heren leggen, in samenspraak met presentator en VTM-sportjournalist Merijn Casteleyn de laatste hand aan hun vragenrondes. Er wordt druk gediscussieerd over de vragen die opgesteld werden door Et Alors-lid Gunther Bierinckx. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er niet één foutje in zit”, aldusBierinckx. “Hoeveel uren ik hieraan besteed heb, dat kan ik niet uit het hoofd zeggen. Maar het staat vast dat de laatste weken zo goed als iedere minuut van mijn vrije tijd richting de kwis ging. Het bezorgt me vaak stress, maar die valt weer weg na vrijdag!”

Goede doel

Deze kwis is al de vierde editie in Herenthout, al dateert de vorige wel van 2012. Telkens mocht Et Alors enkele duizenden euro’s overmaken aan de door hen uitgekozen goede doelen. Dit jaar koos het wielergezelschap voor Rode Neuzen Dag en Move To Improve.

De presentatie van de kwis is in handen van VTM-sportjournalist Merijn Casteleyn. Rode Neuzen Dag, een organisatie van onder meer HLN.be en VTM zet zich in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken, vooral op scholen.

Move To Improve, het tweede project waar Et Alors zijn steun aan verleent, is een vzw voor kinderen met neuromotorische bewegingsproblemen. Peter van de organisatie is wielerlegende Tom Boonen. Hij tekent vrijdag zelf ook present.

Twee maanden geleden al was de kwis, met plaats voor 65 teams, uitverkocht Sam Heylen

Al twee maanden uitverkocht

“Dat de hele Kempense wielerwereld storm loopt voor het evenement, konden we afleiden uit de inschrijvingen”, zegt Sam Heylen van Et Alors. “Een tweetal maanden geleden al, waren de 65 tafels al uitverkocht. We hebben zelfs een reservelijst, voor het geval er nog een ploeg afzegt.” Ook de 100 vip-tickets waren in een mum van tijd uitverkocht.

Wielertruien

De Grootste Wielerkwis vindt nu vrijdag plaats in GOC Ter Voncke. De presentatie is in handen van Merijn Casteleyn, met steun van de jury. Onder meer Tom Boonen, Kevin de Weert, Nick Nuyens, Kevin Hulsmans en Wilfried Peeters zullen plaatsnemen op het podium.

Er worden vrijdagavond verschillende gehandtekende wielertruien van toprenners verloot en per opbod verkocht. De opbrengst van De Grootste Wielerkwis gaat integraal naar Rode Neuzen Dag en Move To Improve.