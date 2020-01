Dansweide ‘Le Jardin’ van Clamotte Rock krijgt op zaterdagavond 23 mei bezoek van Dr.Lektroluv Jurgen Geyselings

24 januari 2020

10u01 2 Herenthout Het Herenthoutse muziekfestival Clamotte Rock voegde vandaag een nieuwe headliner toe aan de affiche. Niemand minder dan Dr. Lektroluv zal er het beste van zichzelf geven op het podium van Herenthouts grootste dansweide ‘Le Jardin’.

Op dj-stage ‘Le Jardin’ van Clamotte Rock zal ‘The Man with the Green Mask’ zijn strafste beats laten weerklinken op zaterdag 23 mei. Dr. Lektroluv is al jarenlang een levende legende en operator in de frontlinie van de electro en electroclash. De groengemaskerde dokter speelde al menig podium plat in binnen en buitenland. Hij gaf het beste van zichzelf op de grootste festivalpodia zoals daar zijn Rock Werchter, Pukkelpop, Dour Festival en nog vele anderen.

Voorverkoop

Eerder kondigde Clamotte Rock de Australische rockband Wolfmother aan als headliner op het podium in de grote festivaltent. Met Wolfmother, Dr.Lektroluv, Rhea, The Darkraver en Hypesquad is nog maar slechts een klein deeltje van de volledige line-up van het festival bekend. “Nog lang niet de helft van de affiche is bekend, maar jullie kopen al massaal tickets”, klinkt het bij de organisatie. “De zaterdag en de combitickets zitten ondertussen bijna aan de helft van de capaciteit. Wil je er zeker bij zijn? Wacht niet te lang en koop je tickets via www.clamotterock.be.”

Headliner vrijdag

Het Herenthoutse festival vindt plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei. De vorige jaren verkocht Clamotte Rock telkens volledig uit. Met de mooie namen die tot nog toe op de affiche prijken en de veelbelovende voorverkoopcijfers lijkt het er nu al sterk op dat ook de editie van dit jaar een voltreffer zal worden. Tot slot voegt het organiserend orgaan van het festival er nog aan toe dat begin februari de headliner voor vrijdagavond bekend gemaakt zal worden. De vorige edities stond vrijdagavond steeds in het teken van de betere Vlaamse muziek. Onder meer De Mens, Daan, Urbanus en Raymond van het Groenewoud stonden in het verleden op vrijdag al op het podium. Benieuwd wie dit jaar de eer krijgt!