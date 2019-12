Dankzij ‘Kerstkriebels’ schenkt kleuterschool De Luchtballon meer dan 500 euro aan het goede doel Jurgen Geyselings

23 december 2019

12u49 0 Herenthout Om het jaar gezellig en hartverwarmend af te sluiten organiseerde men vorige week op Kleuterschool De Luchtballon in Herenthout een zelf in elkaar geknutselde kerstmarkt. De ouders, leerlingen en kleuterjuffen van de school verzamelden op donderdagavond in de school om er naast een leuke avond ook centen in te zamelen voor het goede doel.

Het werd een gezellige avond tijdens de jaarlijkse ‘Kerstkriebels’, deze naam wordt meegegeven aan het kerstmarktje in de school. Dit jaar werden er tijdens de Kerstkriebels centen ingezameld voor het goede doel. De Warmste Actie van Kleuterschool De Luchtballon leverde een bedrag van 515 euro op dat integraal naar vzw Pinocchio gaat. In heel België behartigt de vzw Pinocchio de belangen en het welzijn van de kinderen en jongeren met brandwonden. Daarbij draagt ze ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren.

Hoedje af!

“Het was gezellig op onze Kerstkriebels”, weet directrice Tine Witvrouwen. “Er stond een jeneverbarretje, er werden pannenkoeken en hot-dogs gesmuld en de klasjes werden op een feeërieke manier versierd door onze kleuters en hun juffen met zelfgemaakte werkjes van de kinderen. Alles dat te verkrijgen was aan de verschillende kraampjes werd verkocht aan betaalbare, kleine prijsjes om zo alle gezinnen samen te laten meevieren.” Dat de directrice tevreden was over Kerstkriebels 2019 laat geen twijfel bestaan. “Op amper twee uurtjes tijd slaagde onze school erin om het mooie bedrag van 515 euro op te halen. Daar doe ik mijn hoedje voor af!”