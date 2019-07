Cultuurraad organiseert Herenthouts kampioenschap 'teppeschiet’ Jurgen Geyselings

02 juli 2019

18u47 0 Herenthout Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag organiseert de Herenthoutse cultuurraad een autenthiek Herenthouts kampioenschap ‘teppeschiet’ op zondag 7 juli in de tuin van GOC Ter Voncke.

Bij ‘Teppeschiet’ moeten de deelnemers met een platte schijf richting een klein paaltje te gooien dat een aantal meter verderop staat. De deelnemer die het dichtst bij ligt krijgt uiteindelijk de meeste punten. Teppeschiet is een echte volkssport die met de buren werd gespeeld. Teppeschiet gaat in Vlaanderen ook wel door het leven onder de naam paapgooien of teppesollen.

Het Herenthouts kampioenschap vindt plaats op zondag 7 juli 2019 vanaf 14.00 uur in de tuin van GOC Ter Voncke en de deelname is gratis. Inschrijven kan op Loket Vrije Tijd in het Herenthoutse gemeentehuis, via teppeschiet@herenthout.be of gewoon ter plekke van 13 uur tot 13.30 uur. De wedstrijden worden individueel of in ploegen van 2 personen afgewerkt.