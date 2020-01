Cultuur- en sportprijzen uitgereikt dit weekend, concertorganisatoren van MinC kapen Cultuurprijs weg Jurgen Geyselings

19 januari 2020

13u09 0 Herenthout Op vrijdagavond werden in Sporthal ‘t Kapelleke de laureaten van de Herenthoutse sportwereld in de bloemetjes gezet. Een dag later, zaterdagavond stonden in GOC Ter Voncke de uitreikingen van de verschillende cultuurprijzen op het programma.

Herenthout stond dit weekend in het teken van de kampioenen. Zowel op sportief gebied als op cultureel vlak werden er in de plaatselijke sporthal en in GOC Ter Voncke tal van prijzen uitgereikt voor jong en oud. Telkens werden de trofeeën uitgereikt onder massale belangstelling.

Cultuur

In een volgelopen GOC Ter Voncke ging topfavoriet MinC met de hoofdprijs naar huis. De concertorganisatoren zetten met hun optredens van onder meer Red Zebra, The Godfathers en Steffen Morisson de Herenthoutse muziektempel Zaal Lux sinds vorig jaar terug op de kaart. Voor de maanden februari en maart 2020 wisten de heren van MinC ondertussen al Stereo MC’s (9 februari), Soulsister (8 maart) en De Mens (20 maart) te strikken. Het lijkt er sterk op dat de drie geplande voorjaarsconcerten in een volgelopen zaal Lux zullen plaatsvinden. “Wij zijn heel blij met de herkenning die we krijgen”, vertelt MinC secretaris Werner Smits. “Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om Zaal Lux nieuw leven in te blazen. Mede dankzij het publiek zijn we daarin geslaagd. De door ons georganiseerde optredens werden vol lof onthaald, MinC en Zaal Lux herleven volop. Dat zal ertoe geleid hebben dat we dit keer de nominatie hebben kunnen verzilveren”. Het was de derde keer dat vzw MinC meestreed voor de Cultuurprijs in Herenthout en de eerste keer dat ze op het hoogste schavotje stonden bij de uitreiking.

We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om Zaal Lux nieuw leven in te blazen, mede dankzij het publiek zijn we daarin geslaagd! Werner Smits

De carrièreprijs ging deze editie naar Chris Dercon, directeur in tal van musea over heel Europa. Hij stond in het verleden aan het hoofd van tal van musea in Rotterdam, Munchen en Londen. In november 2018 werd hij door de Franse regering voor vijf jaar aangesteld tot directeur van het Grand Palais in Parijs. De Jeugdduim was dan weer weggelegd voor klimaatambassadeur Florine Waeyaert, zij overhandigde in november vorig jaar een klimaatstoel aan de Herenthoutse burgemeester.

Sport

Vrijdagavond werden in ‘t Kapelleke in Herenthout in verschillende categoriën sportkampioenen in de bloemetjes gezet. Belgisch kampioen motorcross bij de beloften Jenne Van Hoof ging huiswaarts met de titel jeugdsportman van het jaar. Turnster Louise van Regenmortel nam de trofee van Jeugdsportvrouw in ontvangst en Turnkring Blijf Jong -16 werd tot jeugdsportploeg van het jaar verkozen.

Bij de volwassenen was het atletieker Bart Van Cayzeele die met de prijs van Sportman van het jaar aan de haal ging. Waterskifenomeen Vicky Leysen stond op het hoogste schavotje bij de verkiezing van de Sportvrouw van het jaar en dansgezelschap Muses in Motion haalde dan weer de titel Sportploeg van 2019 binnen.