Containerpark bereikbaar via omweg omwille van werken in Langstraat Jurgen Geyselings

13 augustus 2019

17u55 0 Herenthout In de Herenthoutse Langstraat zijn momenteel werken aan de gang. Een aannemer vervangt er de wegdeksels omwille van verschillende verzakkingen in het wegdek. De drukke verbindingsstraat is sinds 29 juli onderbroken en blijft dat tot 22 augustus. Nu de eerste fase van de werken in het gedeelte tussen de Itegemse Steenweg en Doornboompad afgerond zijn gaat men over tot het tweede gedeelte tussen Punt en Doornboompad. Hierdoor moeten bezoekers van het containerpark in de Pauwelstraat, een zijstraat van de onderbroken Langstraat een omleiding volgen.

De aangestelde aannemer is begonnen met het vervangen van de wegdeksels in het gedeelte tussen het kruispunt Langstraat-Doornboompad en Punt. De Pauwelstraat wordt daarom vanaf woensdag 14 augustus tot en met donderdag 22 augustus afgesloten voor het verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Het containerpark in de Pauwelstraat kan men vanaf nu bereiken via een omweg langs Binnenstraat-Niemandshoek-Pauwelstraat.

Het kruispunt met Doornboompad blijft tot en met donderdag 22 augustus volledig onderbroken wegens het vervangen van de inspectieput. Hierdoor is er in Langstraat geen doorgaand verkeer mogelijk en is er nog tot het einde van de werken enkel plaatselijk verkeer toegestaan. Het plaatselijk verkeer kan steeds via alle zijstraten van Langstraat (uitgezonderd Doornboompad) zijn bestemming in Langstraat bereiken.