Concertorganisatoren van MinC plannen dubbelconcert in Zaal Lux ter vervanging van Australische groep The Lachy Doley Jurgen Geyselings

17 augustus 2019

14u05 0 Herenthout De Herenthoutse concertorganisatoren van MinC vzw kondigden eind april aan dat de Australische blues-, soul- en rocksensatie The Lachy Doley Group op 23 november naar Zaal Lux in Herenthout zou afzakken voor een concert. Jammer genoeg kregen de Herenthoutenaren enkele weken geleden te horen dat het concert geannuleerd werd door de groep om persoonlijke redenen. MinC bleef niet bij de pakken zitten en verwittigde het publiek dat de reeds aangekochte tickets terug betaald zullen worden. Deze week werden dan de vervangers van The Lachy Doley voorgesteld. Ter vervanging staat er op 23 november een dubbelconcert op het programma in de Herenthoutse concertzaal.

“Met Cargo Mas, de nieuwe band van Sam Vloemans, en met Nederlands soulfenomeen Steffen Morrison kunnen twee nieuwe namen voorstellen die ter vervanging van The Lachy Doley in Zaal Lux zullen optreden”, weet Joeri Van Elst van MinC. “Het was niet fijn te horen dat het concert gecancelled werd omwille van persoonlijke redenen. We vermoeden dat de de Australische band volop aan een nieuwe plaat aan het werken is momenteel omdat ze ondertussen ook volop succesvol zijn in Amerika.”

Het concert werd geannuleerd omwille van persoonlijke redenen, we vermoeden dat de groep ondertussen volop aan een plaat aan het werken is Joeri Van Elst

“Neem een aantal topmuzikanten die onder andere hun strepen verdienden bij Belle & Sebastian, Lianne La Havas, Zap Mama, Gabriël Rios en Guru’s Jazzmatazz ... giet hierover een funky saus, en het resultaat is Cargo Mas, het nieuwe project van trompettist, percussionist en componist Sam Vloemans”, staat te lezen op de officiële facebookpagina van Zaal Lux Herenthout. “Voor Steffen Morrison is het trouwens de allereerste keer dat hij in België te zien zal zijn. Hij heeft er net een Spaanse tournee opzitten”, besluit Joeri Van Elst.

Naast de optredens van Cargo Mas en Steffen Morrison op 23 november, organiseert MinC vzw ook nog een concert van The Godfathers met StonePiler op het programma op zaterdag 2 november in Zaal Lux te Herenthout. Eerder dit jaar stond Red Zebra al in een zo goed als uitverkochte Zaal Lux op het podium. Meer info en tickets in verband met de concerten zijn te vinden op http://luxherenthout.be/.