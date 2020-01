Concert Soulsister in Zaal Lux in twee dagen uitverkocht Jurgen Geyselings

07 januari 2020

18u25 0 Herenthout Het concert van Soulsister in de Herenthoutse Zaal Lux is op twee dagen tijd volledig uitverkocht. De vierhonderd beschikbare tickets gingen nog sneller de deur uit dan bij het vorige record. Toen was het concert van De Mens op een dikke drie dagen uitverkocht.

Dat Zaal Lux in Herenthout heropleeft, is al lang geen geheim meer. Het sinds zondagvoormiddag aangekondigde concert van Soulsister mocht op dinsdagmiddag al het bordje ‘uitverkocht’ bovenhalen. De vierhonderd beschikbare tickets werden dus op amper 50 uur aan de man gebracht.

Eerder was het concert van De Mens dat op 20 maart plaatsvindt op een dikke drie dagen uitverkocht en wordt het zo goed als uitverkochte concert van Stereo MC’s begin februari naar alle waarschijnlijkheid ook een schot in de roos. Voor alle informatie over de concerten in Zaal Lux en tickets kan je terecht op www.luxherenthout.be.