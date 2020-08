Compact Disk Dummies in maart 2021 in Zaal Lux: ‘We merken dat er stilaan terug leven komt in het concertcircuit’ Jurgen Geyselings

22 augustus 2020

11u02 3 Herenthout De concertorganisatoren van MinC plannen na lange tijd nog eens een optreden in Zaal Lux te Herenthout. Het gaat om een concert van de Belgische electropunkband Compact Disk Dummies op vrijdag 12 maart van volgend jaar.

Vanaf maandag mogen er terug 200 mensen plaatsnemen bij een indoor-concert, dat betekent een halve bezetting van de legendarische Zaal Lux te Herenthout. Omdat ze bij concertorganisatoren van MinC nood hebben aan een volle capaciteit van bijna 400 concertgangers in de Herenthoutse zaal is men voorzichtig met het inboeken van nieuwe shows de komende maanden. “Normaalgezien zou dit een concert geweest zijn voor november van dit jaar, maar het management heeft beslist om de volledige tour van Compact Disk Dummies uit te stellen tot maart 2021", laat MinC-medewerker Joeri Van Elst weten. “Dat betekent dat ze op vrijdag 12 maart in Zaal Lux zullen aantreden. Deze bekendmaking gaat vooraf aan de release van de nieuwe single op 25 augustus.”

Dansen alsof je leven ervan afhangt

De broers Lennert en Janus Coorevits zullen in het voorjaar van 2021 de Herenthoutse zaal laten daveren op haar grondvesten. Met hun grooves en opwekkende melodiën zal ongetwijfeld het publiek de benen niet kunnen stilhouden die avond. Een aantal jaar geleden, in 2017 welteverstaan, maakte Herenthout reeds kennis met het dansfeest dat Compact Disk Dummies met zich meebracht op Clamotte Rock. Voor vele festivalliefhebbers nog steeds het beste optreden ooit op Clamotte Rock Festival in vele jaren. Het was in 2017 volgens de organisatie van het festival letterlijk: “Dansen alsof je leven ervan afhing tijdens het optreden van de beste Belgische liveband van het moment”. In 2012 wonnen ze als jonge knapen de Humo’s Rock Rally en dit voorjaar nog, in februari, kreeg de band de MIA overhandigd in de categorie Beste Dance. Ze lieten daarbij grote kleppers als Lost Frequencies, Regi en Dimitri Vegas & Like Mike achter zich.

De Mens

De voorbije maanden waren ook voor MinC speciaal en vooral onzeker. “Er heerst een grote onzekerheid op vele vlakken, dus zeker ook wat live concerten betreft, met een hoop annulaties en verplaatsingen van data tot gevolg”, vertelt Joeri Van Elst. “Erg jammer wat betreft Zaal Lux, want we waren reeds vrij ver gevorderd met besprekingen voor een aantal bands. Ons eerste komende en tevens uitverkochte concert blijft De Mens in december en dat zal momenteel ook zo blijven. Wat het uitgestelde concert van Absynthe Minded betreft, zitten we nog steeds in gesprek met hun management.”

Als de trein van concerten effectief terug vertrokken is, is het een kwestie van deze niet te missen. Hoogstwaarschijnlijk komen we al snel met een tweede optreden in Zaal Lux voor het voorjaar 2021

Het blijkt dat er stilaan terug leven komt in het concertcircuit en dat er terug shows worden ingeboekt hier en daar. “Voor ons is het heel belangrijk om alles heel nauwkeurig op te volgen want als de trein effectief vertrokken is, is het een kwestie van deze niet te missen”, klinkt het verder. “Daarom zijn we dus ook reeds bezig met een aantal zaken naar volgend jaar toe. Als alles loopt zoals gewenst kunnen we al snel met een tweede naam naar buiten komen voor het voorjaar van volgend jaar.”

Tickets voor het optreden van Compact Disk Dummies in Zaal Lux te Herenthout zijn online te koop via de website en kosten 23 euro in voorverkoop. Ook voor verdere info betreffende de concerten die plaatsvinden in Zaal Lux kan je hier terecht.