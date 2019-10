Comedian Peter Hens weet jury Belgium’s Got Talent te overhalen met ‘verjaardagslied voor zijn zus’ Jurgen Geyselings

12 oktober 2019

09u59 0 Herenthout Vrijdagavond vond aflevering vijf van Belgium’s Got Talent plaats op VTM. Onder de deelnemers zat een Herenthouts koppel ditmaal. Het koppel leerde elkaar kennen op één van hun vele reizen, de Russische Anna Orlova kwam Herenthoutenaar Peter Hens tegen op een reis in Bulgarije en zijn sinds vijf jaar gehuisvest in het stoetersdorp. Peter en zijn vrouw Anna gaven, weliswaar ieder met een aparte act, het beste van zichzelf op het podium van de Antwerpse Stadsschouwburg. Anna keerde jammerlijk huiswaarts met een ‘njet’ wat betreft een deelname aan de volgende ronde. Peter daarentegen overtuigde de jury met zijn humoristische uitleg en bijhorend liedje zodat hij zich mag opmaken voor een vervolg aan Belgium’s Got Talent.

Als tweede in een rij van velen mocht Anna Orlova uit Herenthout het podium van Belgium’s Got Talent betreden. Ze bracht er een zeepbellenshow waarbij ze Stan Van Samang als assistent op het podium mocht begroeten. Het werd een amusante voorstelling, waarbij het publiek de ogen de kost gaf. Maar de jury was niet overtuigd van haar act. Ann Lemmens citeerde het volgende “Ik ben ervan overtuigd dat uw optreden vele mama’s en papa’s bekoord zal hebben. Zonder twijfel zal er op vele verjaardagsfeestjes in de toekomst een gastoptreden van de zeepbellenprinses plaatsvinden. Maar voor Belgium’s Got Talent was de act net iets te weinig.”

Verjaardagslied

Terwijl Anna zich terug verschool achter de coulissen, was het de beurt aan haar partner Peter Hens. Peter bracht een grappig, aanstekelijk nummer over de verjaardag van zijn zus. “Ik heb haar eigenlijk zelf nog nooit echt iets gegeven voor haar verjaardag, daarom dit zelfgeschreven nummer als geschenk”, kondigde Peter aan door de micro. “Ik moet wel bekennen dat ik het nummer geschreven heb op negenjarige leeftijd,” voegde hij er direct aan toe. Met dit grappig nummer, begeleid door zijn eigen akoestisch gitaarwerk, waarin hij vooral zong over kattekwaad dat hij uitstak bij zijn zus, overtuigde de Herenthoutse comedian de jury en kreeg hij van alle vier de juryleden een ‘yes’ om deel te nemen aan de volgende ronde van Belgium’s Got Talent. “We leken hier wel te kijken naar een moderne versie van Urbanus”, wist jurylid Stan Van Samang. “Het was grappig, en het is moeilijk om grappig te zijn. Vandaar dat ik benieuwd ben naar meer!”

Amuseren en enternainen

Peter zelf keek met een enorm tevreden en fier gevoel terug op opgevoerde act. “Het was de allereerste keer dat ik mocht optreden voor zo’n groots publiek”, weet de comedian. “Ik breng alles gewoon zoals ik ben en neem deel zonder verwachting. Iedereen die mijn act goed vindt is mijn dikke vriend, net zoals diegenen die het niet zo goed zullen vinden. Het draait me tijdens mijn optredens vooral om mezelf te blijven en me ten volle te amuseren met het entertainen van het publiek.”