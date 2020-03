Coach Petra Peltenburg geeft gratis ondersteuning bij corona-stress Jurgen Geyselings

26 maart 2020

11u28 0 Herenthout Petra Peltenburg uit Herenthout biedt vanaf vandaag gratis online ondersteuning aan mensen die angst en stress krijgen van het ganse coronagebeuren. Ze plant twee momenten per week in om deze personen telefonisch of online te woord te staan.

Corona, het brengt voor vele mensen onzekerheid en een vorm van stress met zich mee. Petra Peltenburg, stress- en burn-out coach, uit Herenthout nam het initiatief op zich om mensen in tijden van corona gratis ondersteuning te bieden, zowel via messenger als via de telefoon. Petra heeft haar eigen loopbaancentrum Dialogisch aan de Liefkenshoek in Herenthout. Over gans Vlaanderen zijn er vijftien coaches aangesloten bij haar loopbaancentrum.

Angst en stress

“Ik merk dat veel mensen door de coronasituatie last krijgen van angsten of stressklachten” weet de Herenthoutse. “Dat is zeker niet abnormaal. Voor iedereen is alles anders nu en we weten niet wat er nog gaat komen. Aangezien ik zelf actief ben als coach en gespecialiseerd ben in stresscoaching, wil ik graag mijn bijdrage leveren door de inwoners van Herenthout en omstreken te ondersteunen via gratis online ondersteuning.”

Over gans Vlaanderen

Ook de collega’s van Petra, verdeeld over het Vlaamse land stappen mee in het initiatief om mensen gratis te ondersteunen. “Het leuke is dat ik het idee gisteren lanceerde bij mijn Dialogisch collega’s en dat iedereen enthousiast mee in het idee is ingestapt”, gaat ze verder. “Dit zorgt ervoor dat dit initiatief ook wordt opgestart in vijftien andere plaatsen over Vlaanderen. Ik voel me trots om omringd te zijn door zo’n team van betrokken collega’s en ben blij dat we op deze manier onze bijdrage kunnen leveren.”

Maandag en donderdag

Iedereen die nood heeft aan een luisterend oor, een gesprek van mens tot mens, is welkom. Op maandag en donderdag kan je gratis chatten tussen 8 uur en 9 uur. Als je liever telefonisch verder geholpen wordt, kan je je plaatsje online reserveren via https://www.dialogisch.be/afspraak/. Voor de tijdstippen waarop de collega´s van Petra in de andere gemeenten bereikbaar zijn, kan je op hun Facebookpagina kijken. Deze initiatieven worden tevens gedeeld op de Facebookpagina van Dialogisch.